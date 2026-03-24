Vatican cho biết người Công giáo được phép cấy ghép nội tạng từ động vật

Một ca cấy ghép thận từ lợn sang người tại Hệ thống Y tế NYU Langone ở New York, Mỹ ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 23.4 dẫn tài liệu vừa công bố của Tòa thánh Vatican cho biết người Công giáo có thể được cấy ghép mô từ động vật để điều trị các bệnh lý, khi các quy trình liên quan đến việc sử dụng nội tạng lợn hoặc bò biến đổi gien tiếp tục được cải tiến.

Trong một văn bản dài 88 trang đưa ra các hướng dẫn đạo đức cho việc cấy ghép nội tạng từ động vật, Vatican tái khẳng định một giáo huấn trước đây và nói rằng Giáo hội không phản đối các phương pháp này, miễn là chúng tuân theo các thực hành y tế tốt nhất và không đối xử tàn ác với động vật.

"Thần học Công giáo không có bất kỳ sự cấm đoán nào, trên cơ sở tôn giáo hoặc nghi lễ, đối với việc sử dụng bất kỳ loài động vật nào làm nguồn cung cấp cơ quan, mô hoặc tế bào để cấy ghép cho con người", tài liệu nêu rõ.

Tài liệu đề cập đến việc cấy ghép dị loài, hay cấy ghép các cơ quan hoặc mô từ loài này sang loài khác. Tòa thánh Vatican lần đầu tiên cho phép phương pháp này vào năm 2001, khi quy trình này còn ở giai đoạn phát triển rất sơ khai.

Cấy ghép nội tạng động vật cho người vẫn còn hiếm. Ca cấy ghép thận từ lợn sang người đầu tiên được thực hiện tại Mỹ vào năm 2024.

Tài liệu của Vatican, được soạn thảo với sự giúp đỡ của các bác sĩ từ Ý, Mỹ và Hà Lan, kêu gọi các nhà khoa học tiến hành cấy ghép động vật một cách "có mục đích, cân xứng và bền vững".

Ngoài ra, tài liệu này kêu gọi các bác sĩ công khai những rủi ro của việc cấy ghép động vật, bao gồm khả năng bị hệ miễn dịch của bệnh nhân đào thải và khả năng nhiễm trùng từ vi sinh vật.