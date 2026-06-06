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Thế giới

Giáo hoàng quay lại Tây Ban Nha sau 15 năm, lần đầu phát biểu trước quốc hội

Thụy Miên
Thụy Miên
06/06/2026 20:13 GMT+7

Hôm nay (6.6), Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu chuyến thăm kéo dài một tuần tại Tây Ban Nha, và nhận được sự đón tiếp trọng thể của Vua Felipe VI, Hoàng hậu Queen Letizia và Thủ tướng Pedro Sanchez tại Madrid.

Giáo hoàng quay lại Tây Ban Nha sau 15 năm, lần đầu phát biểu trước quốc hội - Ảnh 1.

Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha chào đón Giáo hoàng Leo đến cung điện hoàng gia ở Madrid hôm 6.6

ảnh: ap

Giáo hoàng Leo là người Mỹ nhưng có tổ tiên là người Tây Ban Nha. Ông nhiều lần đến nước này khi còn là linh mục. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới Tây Ban Nha trong vòng 15 năm.

AP hôm 6.6 dẫn lời giới quan sát cho biết chuyến công du là dấu hiệu cho thấy Giáo hoàng Leo đang chuyển sự chú ý quay về cội nguồn Kitô giáo ở châu Âu, sau khi người tiền nhiệm Francis tập trung chăm sóc những cộng đồng Công giáo xa xôi hơn thay vì các trung tâm truyền thống của Kitô giáo.

Trong bài phát biểu tại cung điện hoàng gia, Giáo hoàng Leo kêu gọi người Tây Ban Nha, đặc biệt là các lãnh đạo chính trị, hãy để qua một bên những bất đồng chính trị, và tập trung đầu tư vào việc giáo dục thế hệ trẻ học được cách trân trọng sự đa dạng và phức tạp thay vì phớt lờ hoặc xa lánh.

Người đứng đầu giáo hội hoàn vũ cũng nhấn mạnh vai trò của Tây Ban Nha như một trung tâm của Kitô giáo ở châu Âu, và từng tạo điều kiện cho đối thoại giữa các ngôn ngữ, tôn giáo và tri thức cách đây 800 năm.

Giáo hoàng quay lại Tây Ban Nha sau 15 năm, lần đầu phát biểu trước quốc hội - Ảnh 2.

GIáo hoàng Leo và Vua Felipe VI

ảnh: afp/vatican media

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm của đức giáo hoàng là ông sẽ phát biểu trước quốc hội nước chủ nhà, đánh dấu lần đầu tiên một giáo hoàng phát biểu tại cơ quan lập pháp Tây Ban Nha. Đây cũng là dấu mốc quan trọng đối với Giáo hội Công giáo tại nước này.

Trong khi số người theo đạo Công giáo ở Tây Ban Nha giảm từ 90% vào thập niên 1970 xuống còn 55% trong năm ngoái, giới quan sát đang ghi nhận được những dấu hiệu hồi sinh của đời sống tâm linh, đặc biệt là ở thế hệ Gen Z.

Theo ghi nhận của AP và Reuters, hình ảnh Giáo hoàng Leo xuất hiện khắp thủ đô Madrid, từ những toa tàu điện ngầm, các biển quảng cáo cho đến những cửa hàng lưu niệm. Nhiều tiệm bánh đang bán các loại bánh ngọt phiên bản giới hạn mang hình ảnh giáo hoàng.

Sau Madrid, giáo hoàng sẽ đến Barcelona để cử hành thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Gia nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư huyền thoại của nhà thờ là ông Antoni Gaudi.

Kế đến, Giáo hoàng Leo cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện của người tiền nhiệm Francis khi kết thúc chuyến thăm tại quần đảo Canary, điểm đến quan trọng của di dân từ Tây Phi, trước khi quay về Vatican.

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