Giáo hoàng cảnh báo về các hệ thống AI

Giáo hoàng còn lo ngại rằng một số hệ thống vũ khí tự động đã phát triển "gần như vượt quá khả năng kiểm soát của con người", theo Reuters.

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu trong buổi giới thiệu văn kiện "Magnifica humanitas" tại Vatican ngày 25.5 ẢNH: REUTERS

Cũng trong tài liệu dài gần 43.000 từ nói trên và có tiêu đề "Magnifica Humanitas" (Nhân loại kỳ diệu), Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các chính phủ làm chậm lại và kiểm soát chặt chẽ sự phát triển của các hệ thống AI. Ông cho rằng cần xây dựng các khuôn khổ pháp lý vững chắc, cơ chế giám sát độc lập, đảm bảo người dùng được thông tin một cách đầy đủ, và một hệ thống chính trị không thoái thác trách nhiệm.

Vị giáo hoàng người Mỹ còn kêu gọi không để quyền sở hữu dữ liệu AI nằm trong tay giới tư nhân, và các nhà hoạch định chính sách cần bảo vệ quyền của người lao động và giữ an toàn cho trẻ em khỏi công nghệ này. Ông nhấn mạnh AI nên thân thiện và dễ tiếp cận đối với mọi người.

Giáo hoàng Leo cảnh báo gì về rủi ro AI?

Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi thế giới không nên từ bỏ nỗ lực giải quyết những rủi ro tiềm tàng của các hệ thống AI. "Một cám dỗ tinh tế có thể xuất hiện, đó là suy nghĩ rằng những vấn đề này quá lớn và chúng ta quá nhỏ bé, nên những lựa chọn của chúng ta không thể tạo ra sự khác biệt. Chắc chắn rằng không phải ai cũng có cùng quyền lực để tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, không ai là không có trách nhiệm. Tất cả chúng ta đều có những lĩnh vực hành động riêng", Giáo hoàng viết trong văn kiện.