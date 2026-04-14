Giáo hoàng Leo XIV đáp trả ông Trump, khẳng định 'không sợ' Nhà Trắng

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm Algeria ngày 13.4, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh vai trò của mình không mang tính chính trị. "Tôi không sợ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng không ngần ngại rao giảng thông điệp Phúc Âm", ông nói, đồng thời khẳng định sứ mệnh của Giáo hội là thúc đẩy hòa bình và hòa giải.

Giáo hoàng Leo XIV (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump

Trước đó, ngày 11.4, Giáo hoàng kêu gọi chấm dứt xung đột toàn cầu, cảnh báo "ảo tưởng về quyền lực tuyệt đối" đang thúc đẩy các cuộc chiến, trong bối cảnh căng thẳng liên quan Iran leo thang. Tuy không nêu đích danh Mỹ, thông điệp này được xem là nhắm tới các diễn biến tại Trung Đông, theo ABC News.

Đáp lại, Tổng thống Trump ngày 12.4 chỉ trích Giáo hoàng trên mạng xã hội, cho rằng ông "yếu kém trong việc chống tội phạm và tệ hại trong chính sách đối ngoại". "Tôi không muốn một vị Giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được", ông Trump viết trong bài đăng của mình.

Ngày 13.4, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định không có kế hoạch xin lỗi, cho rằng Giáo hoàng "đã nói những điều sai trái".

Ông Trump đã kêu gọi Giáo hoàng tập trung vào việc "trở thành một vị Giáo hoàng vĩ đại, chứ không phải một chính trị gia". "Điều này đang gây tổn hại rất lớn cho ông ấy và quan trọng hơn, nó đang gây tổn hại cho Giáo hội công giáo", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Trong phản hồi vài giờ sau đó, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: "Tôi không coi vai trò của mình là mang tính chính trị. Tôi không muốn tranh luận với ông ấy. Tôi không nghĩ rằng thông điệp của Phúc Âm lại bị lạm dụng theo cách mà một số người đang làm".

"Tôi sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối xung đột, hướng tới việc thúc đẩy hòa bình, thúc đẩy đối thoại, các mối quan hệ đa phương giữa các quốc gia để tìm kiếm những giải pháp công bằng cho các vấn đề", theo Giáo hoàng Leo.

Cũng trong ngày 13.4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance kêu gọi Vatican "tập trung vào các vấn đề đạo đức", để chính quyền ông Trump xử lý chính sách đối ngoại.