Thế giới

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi 'những người có quyền lực gây chiến' hãy chọn hòa bình

Khánh An
06/04/2026 07:09 GMT+7

Trong thông điệp vào lễ Phục sinh đầu tiên trên cương vị giáo hoàng, giữa lúc xung đột ở Trung Đông đang diễn ra ác liệt, Giáo hoàng Leo XIV hôm 5.4 kêu gọi "những người có quyền lực gây chiến" hãy chọn hòa bình.

- Ảnh 1.

Giáo hoàng Leo XIV đọc thông điệp dịp lễ Phục sinh

Các tín đồ Công giáo trên thế giới kỷ niệm lễ Phục sinh trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bắt đầu từ ngày 28.2 đã lan rộng toàn khu vực, gây chấn động nền kinh tế toàn cầu.

"Chúng ta đang dần quen với bạo lực, cam chịu và trở nên thờ ơ. Thờ ơ trước cái chết của hàng ngàn người, trước những hậu quả của hận thù và chia rẽ do xung đột", AFP dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV nói với đám đông tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican.

Người đứng đầu giáo hội cũng kêu gọi một buổi cầu nguyện tại Vatican vào ngày 11.4.

Giáo hoàng Leo: Chúa không nhận lời cầu nguyện từ nhà lãnh đạo gây chiến

Ông bày tỏ lòng kính trọng đối với người tiền nhiệm của mình, cố Giáo hoàng Francis, người lần cuối xuất hiện trước công chúng vào Chúa nhật Phục sinh năm ngoái vài giờ trước khi qua đời.

Khác với truyền thống của những người tiền nhiệm, ông không trực tiếp đề cập bất kỳ quốc gia hay khu vực nào đang vướng vào khủng hoảng.

- Ảnh 2.

Đám đông dự lễ tại quảng trường Thánh Peter hôm 5.4

Giáo hoàng Leo XIV đã nhiều lần kêu gọi hòa bình ở Trung Đông và tuần này trực tiếp thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm một "lối thoát".

Trong thông điệp lễ Phục sinh, Giáo hoàng đã nói về "một thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh, nhuốm màu thù hận và sự thờ ơ khiến chúng ta cảm thấy bất lực trước cái ác". Trước đó, ông nói rằng "Chúa từ chối lời cầu nguyện của những nhà lãnh đạo gây chiến", nhưng không đề cập cụ thể.

Tại Jerusalem, những con hẻm của thành phố cổ chìm trong im lặng, trống vắng do cuộc xung đột của Israel ở Dải Gaza và cuộc chiến ở Trung Đông. Chính quyền Israel đã hạn chế nghiêm ngặt việc tiếp cận nhà thờ Mộ Thánh, nơi các tín đồ tưởng niệm sự đóng đinh và phục sinh của Chúa Giê-su, vì lý do an ninh.

Tại Lebanon, các khu vực có đa số người theo đạo Công giáo ở phía nam đang bị mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah được Iran hậu thuẫn.

Xung đột cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của các cộng đồng thiểu số Công giáo tại các khu vực khác ở Trung Đông.

Tại Dubai (UAE), các buổi lễ đã bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới vì lý do an ninh. Tại Damascus (Syria), các nhà lãnh đạo Công giáo cho biết lễ Phục sinh sẽ chỉ được tổ chức trong các buổi thánh lễ, sau vụ tấn công vào một thị trấn Công giáo ở miền trung Syria.

Giáo hoàng Leo nối lại truyền thống vác thánh giá trong lễ rước Thứ sáu Tuần Thánh

Giáo hoàng Leo XIV đã mang theo thánh giá gỗ cao 1,5 m khi bắt đầu 14 chặng Đàng Thánh giá tại Colosseum trong Thứ sáu Tuần Thánh đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

