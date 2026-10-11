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    Giáo hoàng Leo XIV sắp phẫu thuật cắt khối u phổi

    Vi Trân
    Vi Trân
    Giáo hoàng Leo XIV thông báo đã phát hiện khối u giai đoạn đầu ở phổi trong cuộc kiểm tra sức khỏe gần đây.

    Tại thánh lễ trưa 11.10 ở Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV cho biết ông có khối u ở phổi và sắp được phẫu thuật để loại bỏ, theo Reuters.

    Giáo hoàng nói rằng khối u được phát hiện trong các cuộc kiểm tra sức khỏe gần đây và được chẩn đoán ở giai đoạn đầu, đã "khu trú".

    Giáo hoàng Leo XIV sắp phẫu thuật cắt khối u phổi - Ảnh 1.

    Giáo hoàng Leo XIV cử hành lễ cầu nguyện tại Vatican ngày 11.10. Người đứng đầu giáo hội Công giáo La Mã thông báo đã phát hiện khối u ở phổi và sắp được phẫu thuật

    ẢNH: AP

    Người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã cho biết sẽ được phẫu thuật trong vài ngày tới. "Các bác sĩ cho rằng can thiệp là cần thiết, vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ khối u. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới", ông nói.

    Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi, người Mỹ) được bầu làm người đứng đầu Tòa thánh Vatican hồi năm ngoái, sau khi người tiền nhiệm là Giáo hoàng Francis qua đời.

    Theo AP, Giáo hoàng Leo XIV là người tích cực rèn luyện thân thể, chơi quần vợt và bơi lội hằng tuần tại khu nghỉ dưỡng mùa hè ở Castel Gandolfo, miền trung Ý. Vị chủ chăn cũng không có vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng được biết đến trước đây.

    Dự kiến, Giáo hoàng Leo XIV sẽ có chuyến đi đến 3 nước Mỹ Latin gồm Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6-17.11. Chưa rõ kế hoạch phẫu thuật và hồi phục có ảnh hưởng đến lịch trình chuyến thăm này hay không.

    Văn phòng báo chí của Vatican cho biết dự kiến quá trình hồi phục của Giáo hoàng Leo XIV sau ca phẫu thuật sẽ mất khoảng một tuần.

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