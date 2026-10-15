Giáo hoàng Leo XIV phục hồi tích cực sau ca phẫu thuật cắt khối u

Theo Hãng tin AP, kết quả xét nghiệm máu và chụp X-quang cho thấy Giáo hoàng Leo XIV đang phục hồi tốt sau khi cắt bỏ thùy dưới phổi phải. Đội ngũ y tế cho biết giáo hoàng đang tập vật lý trị liệu hô hấp, có thể đi lại trong phòng và ăn uống bình thường. Chiều ngày 14.10, ông cũng đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện riêng trên tầng 10 của Bệnh viện Gemelli.

Người dân chờ đón Giáo hoàng Leo XIV tại Bệnh viện Gemelli, Ý ngày 13.10 ẢNH: REUTERS

Dù tiến triển khả quan, giới chuyên gia cho biết các bác sĩ vẫn cần chờ kết quả xét nghiệm hạch bạch huyết để xác định giai đoạn ung thư và phương pháp điều trị tiếp theo. Điều này khiến chuyến tông du Nam Mỹ vào tháng 11 còn bỏ ngỏ.

Tổng thống Peru Keiko Fujimori cho hay quá trình phục hồi thường mất nhiều tuần, do đó lịch trình của giáo hoàng có thể phải điều chỉnh. Theo các bác sĩ chuyên khoa ung thư, bệnh nhân thường được khuyên không đi máy bay trong 3 tuần sau phẫu thuật.

Đáng chú ý, việc Giáo hoàng Leo XIV tự mình thông báo về khối u và ca phẫu thuật đã phá vỡ một truyền thống lâu đời của Vatican. Trong quá khứ, Tòa thánh luôn giữ bí mật tuyệt đối về sức khỏe của các giáo hoàng với phương châm ngầm "giáo hoàng luôn khỏe mạnh cho đến khi ngài qua đời".

Giáo hoàng Leo mắc ung thư

Trong ngày 14.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng Giáo hoàng Leo XIV sớm bình phục. Lãnh đạo các nước cũng đã gửi những lời chúc, động viên đến giáo hoàng.

Tòa thánh Vatican hôm 13.10 thông báo Giáo hoàng Leo XIV đã được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, một dạng ung thư khá phổ biến, Reuters đưa tin.