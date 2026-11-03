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    Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ Không lực Một bay ngang Nhà Trắng

    Thụy Miên
    Thụy Miên

    Thượng nghị sĩ Mỹ Tammy Duckworth thuộc tiểu ban giám sát quy định hàng không đã yêu cầu các cơ quan chính phủ giải trình đầy đủ về quyết định cho phép Không lực Một bay qua Nhà Trắng một cách nguy hiểm hồi tuần trước.

    Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu làm rõ vụ Không lực Một bay qua Nhà Trắng - Ảnh 1.

    Không lực Một bay qua Nhà Trắng hôm 29.10 là chiếc máy bay do Qatar tặng

    ảnh: reuters

    Chuyến bay qua Nhà Trắng của Không lực Một nằm trong số các hoạt động phục vụ tiệc Halloween dành cho trẻ em được vợ chồng Tổng thống Donald Trump tổ chức hôm 29.10.

    Tiết mục này đã làm trễ nhiều chuyến bay của sân bay quốc gia Reagan Washington, và có thông tin người dân, quan chức lẫn phía sân bay chỉ nhận được thông báo trước 15 phút.

    Bà Duckworth, thành viên cấp cao của tiểu ban giám sát Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), cho biết dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy chiếc Không lực Một đã hai lần bay qua Nhà Trắng ở độ cao từ 122 - 305 m, và gần đỉnh Đài Tưởng niệm Washington.

    Theo Reuters hôm 3.11 dẫn lời thượng nghị sĩ, chiếc máy bay đã di chuyển ở độ cao thấp hơn mức an toàn tối thiểu theo quy định của FAA.

    Bà yêu cầu FAA, Lầu Năm Góc cùng Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng trả lời những câu hỏi chi tiết về chi phí tổ chức chuyến bay, và tại sao lại thông báo quá sát thời gian cho công chúng. Lầu Năm Góc cũng được đề nghị làm rõ mục đích của chuyến bay là gì và đã được phê chuẩn để bay thử chưa.

    Câu hỏi dành cho Giám đốc FAA Bryan Bedford là thời điểm cơ quan này nhận được thông báo sẽ có Không lực Một bay qua Nhà Trắng và độ cao tối thiểu được cấp phép là bao nhiêu.

    Trước đó, Nhà Trắng nói rằng FAA đã tuân thủ tất cả quy trình cần thiết để đảm bảo an toàn cho người dân thủ đô Washington trong thời gian chuyến bay được tổ chức.

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