Tòa án Tối cao phán quyết bất lợi cho ông Trump ngay trước thềm bầu cử

Các lá phiếu bầu tại Trung tâm xử lý phiếu bầu hạt Los Angeles (bang California) hôm 2.11 ẢNH: REUTERS

Ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tòa án Tối cao nước này vừa nhanh chóng bác bỏ đề nghị từ chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc tạm thời ngăn chặn bang California kiểm đếm các lá phiếu gửi qua thư của hơn 20.000 cử tri đã đăng ký, vì chính quyền liên bang nghi ngờ họ không phải là công dân Mỹ.

Các thẩm phán đã bác bỏ đề nghị khẩn cấp của Bộ Tư pháp chỉ vài giờ sau khi đơn này được đệ trình, qua đó bác bỏ các lập luận của chính quyền về những lá phiếu gây tranh cãi, theo Reuters.

Quyết định này đánh dấu thêm một thất bại pháp lý nữa đối với chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh các thành viên cùng đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào hôm nay 3.11. California là tiểu bang đông dân nhất Mỹ và được xem là thành trì của đảng Dân chủ.

Chính quyền liên bang đã gia tăng chú ý vào vấn đề những người không phải công dân bị cáo buộc tham gia bỏ phiếu trong giai đoạn trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Nhiều nghiên cứu và các cuộc kiểm toán cấp tiểu bang cho thấy việc những người không đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, bao gồm cả những người không phải công dân, là trường hợp hiếm gặp.

Quyết định chỉ gồm một câu của Tòa án Tối cao không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, thông lệ thường thấy khi tòa xử lý các vấn đề khẩn cấp.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Quốc hội về tay ai?

Thống đốc bang California Gavin Newsom, một thành viên đảng Dân chủ, gọi quyết định này là "một tín hiệu đáng hoan nghênh đối với người dân Mỹ", đồng thời chỉ trích động thái của chính quyền liên bang.

"Người dân California có thể yên tâm rằng tiểu bang sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng, đúng như cách chúng ta vẫn luôn thực hiện", ông Newsom nói thêm.