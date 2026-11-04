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    Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: đảng Dân chủ có chiến thắng quan trọng

    Vi Trân
    Vi Trân
    Ứng cử viên Dân chủ giành được chiến thắng quan trọng tại bang Georgia và đặc biệt là giật được ghế tại bang Bắc Carolina trong nỗ lực giành lại Thượng viện từ đảng Cộng hòa.

    Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại bang Georgia Jon Ossoff đã tái đắc cử, theo dự phóng của AP và CNN. Đây là bang tranh chấp gay gắt đầu tiên được công bố kết quả trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026.

    Bầu cử giữa kỳ Mỹ: đảng Dân chủ có chiến thắng quan trọng - Ảnh 1.

    Người ủng hộ thượng nghị sĩ Jon Ossoff vui mừng về kết quả bầu cử tại Atlanta, bang Georgia

    ẢNH: REUTERS

    Bước vào năm nay, ông Ossoff được coi là một trong những thượng nghị sĩ đương nhiệm dễ bị tổn thương nhất của đảng Dân chủ, nhưng ông đã tạo được lợi thế khá lớn so với đối thủ cạnh tranh - hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Collins. Cho đến nay, cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều giữ vững được các ghế an toàn tại Hạ viện và Thượng viện.

    Việc thượng nghị sĩ Jon Ossoff của bang Georgia tái đắc cử đã ngăn chặn nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm giành lấy một ghế tại Thượng viện.

    Hy vọng giành thế đa số tại Thượng viện của đảng Dân chủ dựa trên việc giữ vững các ghế tại các bang Georgia, Michigan và New Hampshire.

    Theo AP, ứng viên Dân chủ Chris Pappas cũng đã giành chiến thắng trong cuộc đua tranh ghế thượng nghị sĩ đại diện New Hampshire, đánh bại đối thủ Cộng hòa John Sunuru, người từng phục vụ ở cả lưỡng viện.

    Các kết quả khác liên quan cuộc đua vào Thượng viện cũng đang được công bố, theo đó các thượng nghị sĩ Dân chủ Mark Warner tái đắc cử tại Virginia, thượng nghị sĩ Chris Coons tại Delaware, thượng nghị sĩ Cory Booker tại bang New Jersey, thượng nghị sĩ John Reed tại Rhode Island, ứng viên dân chủ Juliana Stratton tại Illinois, ông Edward Markey tại Massachusetts, ông Roy Cooper giật được ghế từ đảng Cộng hòa tại Bắc Carolina.

    Chiến thắng của ông Cooper mang lại cho đảng Dân chủ một thắng lợi quan trọng trong nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Thượng viện từ tay đảng Cộng hòa. Ghế này bị bỏ trống vì thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis đã quyết định không tái tranh cử. Ông Cooper là cựu thống đốc và cựu tổng chưởng lý bang. Đối thủ Michael Whatley là cựu chủ tịch đảng Cộng hòa cấp bang và quốc gia, người đã tranh cử với sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.

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