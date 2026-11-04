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    Truyền thông Mỹ: đảng Dân chủ giành lại Hạ viện, đang thắng thế tại Thượng viện

    Vi Trân
    Vi Trân
    Nhiều hãng truyền thông lớn như CNN, NBC News dự phóng đảng Dân chủ giành thế đa số tại Hạ viện trong khi cũng đang trên đà ưu thế tại Thượng viện.

    Theo kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ cập nhật mới nhất, CNN dự phóng đảng Dân chủ sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ.

    NBC News dự phóng đảng Dân chủ sẽ giành được ít nhất 248/435 ghế Hạ viện. Số ghế tối thiểu để giành thế đa số là 218.

    Truyền thông Mỹ: đảng Dân chủ giành lại Hạ viện, đang thắng thế tại Thượng viện - Ảnh 1.

    Một phiên họp tại Hạ viện Mỹ

    ẢNH: REUTERS

    Decision Desk HQ, Hãng cung cấp và phân tích dữ liệu độc lập, dự đoán tỷ lệ chiến thắng của đảng Dân chủ tại Hạ viện là "100%", trong khi tỷ lệ tại Thượng viện cũng đang tăng dần, hiện ở mức 93%.

    Trong khi đó, AP cho biết hãng tin này không dự phóng và chỉ công bố bên chiến thắng khi một trong số các đảng giành được 218 ghế. Trong các kỳ bầu cử năm 2024 và 2022, AP chỉ gọi tên bên thắng cuộc trong cuộc đua Hạ viện 8 ngày sau ngày bầu cử.

    Chiến thắng của đảng Dân chủ nếu được xác nhận sẽ mang lại thẩm quyền cho đảng này để ngăn chặn chương trình nghị sự quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời khởi động các cuộc điều tra đối với nhánh hành pháp trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

    Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries cũng có cơ hội đi vào lịch sử với tư cách Chủ tịch Hạ viện là người da màu đầu tiên nếu ông đắc cử chức vụ này.

    Trong khi đó, cuộc đua tại Thượng viện cũng đang có kết quả khả quan cho đảng Dân chủ, với việc thượng nghị sĩ Jon Ossoff giữ được ghế tại bang Georgia, ứng viên Roy Cooper giật được ghế tại bang Bắc Carolina và ứng viên Annie Andrews giật được ghế tại bang Nam Carolina từ tay đảng Cộng hòa.

    Việc để mất cả Thượng viện cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm thẩm phán và các quan chức cấp cao của Tổng thống Trump.

    Tại Texas, ứng viên Dân chủ James Talarico cũng giật được ghế thượng nghị sĩ vốn thuộc quyền kiểm soát của phe Cộng hòa, theo AP. Chiếc ghế vốn do thượng nghị sĩ John Cornyn nắm giữ. Tuy nhiên, ông Cornyn đã thua trong cuộc bầu cử sơ bộ với Tổng chưởng lý bang Ken Paxton, người được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

    Chiến thắng của ông Talarico trước ông Paxton được xem là một trong những kết quả quan trọng tại kỳ bầu cử này, củng cố khả năng đảng Dân chủ giành lại Thượng viện.

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