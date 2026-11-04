Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Liên minh ủng hộ ông Trump rạn vỡ?

Những người ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ ở Austin (bang Texas) vui mừng khi nghe dự báo có khả năng thắng cử ảnh: reuters

Sau đây là một số điểm đáng chú ý ban đầu của cuộc bầu cử giữa kỳ 2026:

Câu chuyện ai đúng sai

Kết quả thăm dò cử tri sau khi rời phòng phiếu do SSRS thực hiện thay mặt cho các cơ quan truyền thông Mỹ, bao gồm các đài truyền hình và Hãng tin Associated Press (AP), cho thấy cử tri đã bày tỏ sự phản đối Tổng thống Trump và chương trình nghị sự của ông.

Họ quy trách nhiệm cho chủ nhân Nhà Trắng về tình trạng vật giá leo thang, với đa số cử tri không hài lòng với chiều hướng phát triển hiện nay của đất nước.

Theo Reuters, kết quả thăm dò cho thấy tâm lý bi quan bao trùm cử tri Mỹ. Nhiều người cảm thấy đời sống kém hơn so với cách đây 2 năm, và gần 9 trong số 10 xác định chi phí sinh hoạt là yếu tố quan trọng hoặc có ảnh hưởng lớn đến quyết định bỏ phiếu của bản thân.

Tấm biển 'Đã đến lúc làm điều gì đó khác biệt' tại sự kiện theo dõi kết quả bỏ phiếu giành ghế thượng nghị sĩ tại bang Kansas hôm 3.11 ảnh: reuters

Điều này cho thấy kết quả tại các phòng phiếu có thể mang đến lời phủ nhận rõ ràng nhất của cử tri Mỹ đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.

Khi quay lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, ông Trump hứa hẹn sẽ nhanh chóng xử lý tỷ lệ lạm phát cao. Thế nhưng, đa số cử tri cho rằng các chính sách của ông, bao gồm cuộc xung đột tại Iran và thuế quan áp lên hàng hóa nhập khẩu, khiến tình hình kinh tế tồi tệ hơn.

Kết quả thăm dò tại các phòng phiếu cho thấy chiến dịch vận động tranh cử do ông Trump tiến hành tại 19 tiểu bang nhằm hỗ trợ các ứng viên đảng Cộng hòa trong những tuần trước ngày bầu cử dường như vẫn chưa giúp cải thiện đáng kể hình ảnh của ông trong mắt cử tri.

Hàng dài cử tri Mỹ chờ bỏ phiếu tại Riverdale (bang Maryland) hôm 3.11 ảnh: reuters

Liên minh ủng hộ ông Trump đang tan rã

Liên minh cử tri từng góp phần quyết định chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 đã xuất hiện những dấu hiệu tan rã vào ngày bầu cử 3.11.

Theo các cuộc thăm dò sau bỏ phiếu, tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa sụt giảm đáng kể trong các nhóm cử tri nam giới da màu, người Mỹ gốc Latinh, thanh niên, tín đồ Tin Lành, và những người không có bằng đại học.

Tỷ lệ ủng hộ đảng Cộng hòa trong nhóm cử tri từ 18-29 tuổi giảm từ hơn 40% năm 2024 xuống còn 25% năm nay. Trong nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha, tỷ lệ này giảm từ gần phân nửa xuống còn khoảng 1/3. Mức độ ủng hộ trong nhóm nam giới da màu cũng giảm từ 21% xuống 13%.

Dù vậy, một nhóm cử tri đi bỏ phiếu đông hơn có thể giúp đảng Cộng hòa hạn chế tổn thất là những người trên 65 tuổi.