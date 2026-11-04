Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Ông Trump ra thông điệp phút chót

Trong cuộc gọi được phát sóng trên chương trình Fox & Friends sáng 3.11, Tổng thống Trump khẳng định đã đưa nước Mỹ trở lại vị thế hàng đầu thế giới thông qua các chính sách nhập cư, thuế quan và chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

"Chúng ta phải giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta đang vĩ đại. Hai năm trước, chúng ta ở trong tình trạng tồi tệ", ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Washington từng không được các nước khác coi trọng, nhưng hiện đã giành lại vị thế và sự tôn trọng trên trường quốc tế.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Washington (Mỹ) ngày 2.11.2026

ẢNH: AP

Đề cập chính sách trong nước, ông Trump nhấn mạnh những biện pháp siết chặt nhập cư tại biên giới với Mexico, đồng thời tuyên bố chính phủ đã giải quyết vấn đề lạm phát. Ông cũng khẳng định chính sách thuế quan đang thúc đẩy các hãng ô tô mở rộng hoạt động sản xuất tại Mỹ nhằm tránh thuế nhập khẩu.

Về xung đột với Iran, ông Trump tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tình hình tại eo biển Hormuz thông qua lệnh phong tỏa hải quân. Tuy nhiên, chiến dịch quân sự và giá nhiên liệu tăng cao tiếp tục là những vấn đề được cử tri quan tâm, bên cạnh chi phí sinh hoạt, theo AFP.

Những phát biểu trên của ông Trump được đưa ra khi cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ. Các điểm bỏ phiếu bắt đầu đóng cửa trong tối 3.11, trong bối cảnh các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy đảng Dân chủ có cơ hội giành quyền kiểm soát Hạ viện, còn cuộc đua tại Thượng viện vẫn khó đoán định.

Kết quả bầu cử sẽ quyết định cán cân quyền lực tại Mỹ trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Nếu đảng Cộng hòa mất thế đa số tại Hạ viện, phe Dân chủ có thể cản trở chương trình lập pháp và tăng cường điều tra, giám sát chính quyền ông Trump. Trong khi đó, việc mất quyền kiểm soát Thượng viện còn có thể gây khó khăn cho quá trình phê chuẩn các đề cử nhân sự cấp cao và thẩm phán liên bang.