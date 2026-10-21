Mỹ thu hồi thị thực với tốc độ chưa từng có, vượt mốc 300.000

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20.10 đã công bố số liệu mới cho thấy tốc độ thu hồi thị thực tăng mạnh trong những tháng gần đây. Trước đó, tính đến ngày 10.8, số thị thực bị thu hồi kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.2025 mới ở mức hơn 175.000, theo Reuters.

"Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh biên giới và an ninh quốc gia", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Mỹ tiếp tục siết thị thực, cảnh báo người nước ngoài vi phạm pháp luật ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố chính quyền ông Trump đã thu hồi thị thực với tốc độ nhanh hơn bất kỳ chính quyền tiền nhiệm nào. Theo ông, Mỹ không khoan nhượng đối với những người nước ngoài vi phạm pháp luật, gian lận hoặc gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết phần lớn trường hợp bị thu hồi thị thực liên quan đến hành vi phạm tội, lo ngại về an toàn công cộng, vi phạm quy định nhập cư hoặc khai báo sai sự thật. "Trong số [các visa bị thu hồi], phần lớn là do hoạt động tội phạm hoặc các vấn đề an toàn công cộng khác, bao gồm 25% do hành hung và các hành vi tương tự, 22% liên quan lái xe khi say rượu. 7% liên quan trộm cắp và 7% khác là do lạm dụng hoặc phân phối chất gây nghiện", theo Al Jazeera dẫn lời vị quan chức.

Quan chức này cho biết thêm: "Hơn 4.000 trường hợp thu hồi visa là do người nước ngoài tham gia hoặc tạo điều kiện cho du lịch sinh con".

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề lãnh sự Mora Namdar nhấn mạnh: "Thông điệp của chúng tôi gửi đến những người sở hữu thị thực rất đơn giản: Hãy tuân thủ luật pháp của chúng tôi hoặc mất đặc quyền đến Mỹ".

Động thái trên nằm trong chiến dịch kiểm soát nhập cư quy mô lớn của chính quyền Trump, bao gồm mở rộng sàng lọc hồ sơ, tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội và siết chặt điều kiện cấp một số loại thị thực lao động, theo Reuters.

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cảnh báo việc mở rộng giám sát và sàng lọc người nhập cư có nguy cơ dẫn đến phân biệt đối xử, trong khi chính quyền Tổng thống Trump khẳng định những biện pháp trên là cần thiết để bảo vệ an ninh và lợi ích của nước Mỹ.

