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    Ông Trump nói Mỹ có thể đã 'đi hơi xa' khi tấn công lãnh đạo Iran

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Washington có thể đã 'đi hơi xa' khi tấn công giới lãnh đạo Iran, đồng thời dự báo xung đột sớm kết thúc.

    Phát biểu tại cuộc mít tinh vận động bầu cử ở bang Iowa (Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đã phá hủy phần lớn năng lực hải quân, không quân, hệ thống radar phòng không và bộ máy lãnh đạo Iran.

    "Có lẽ chúng ta đã đi hơi quá xa với các nhà lãnh đạo. Giờ thì không còn ai để chúng ta đàm phán nữa", Al Jazeera dẫn lời ông Trump nói. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chiến dịch quân sự đã ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời dự báo xung đột sẽ kết thúc "rất sớm", nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

    Ông Trump nói Mỹ có thể đã "đi hơi xa" tại Iran - Ảnh 1.

    Tổng thống Donald Trump ra hiệu khi phát biểu trong một cuộc mít tinh ở Fort Myers, Florida (Mỹ) ngày 23.10.2026

    ẢNH: REUTERS

    Đề cập tác động kinh tế, ông Trump mô tả việc giá dầu tăng là "cái giá rất nhỏ phải trả" cho an ninh của Mỹ và thế giới. Tổng thống cho rằng giá nhiên liệu sẽ giảm mạnh sau khi xung đột kết thúc, đồng thời nhận định mức tăng thực tế vẫn thấp hơn so với dự đoán ban đầu của ông.

    Trong khi đó, phía Iran ngày 2.11 xác nhận các kênh trao đổi thông điệp với Mỹ vẫn được duy trì, theo Iran International. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Gharibabadi đến Qatar - quốc gia đang đóng vai trò trung gian giữa Washington và Tehran.

    Ông Baghaei nhấn mạnh các vấn đề đàm phán vẫn phức tạp, song Iran đã chuyển những yêu cầu của mình đến phía Mỹ. "Quyết định nằm trong tay Mỹ", ông nói, đồng thời khẳng định Tehran sẽ đánh giá Washington dựa trên hành động thực tế thay vì những thay đổi trong lời lẽ.

    Iran cảnh báo xung đột sẽ không có giới hạn địa lý nếu Mỹ tấn công

    Theo quan chức Iran, việc Tehran rút ngắn đề xuất mở lại eo biển Hormuz từ 7 ngày xuống còn 2 ngày thể hiện thiện chí ngoại giao. Tuy nhiên, ông khẳng định chưa thể đạt thỏa thuận cuối cùng hoặc mở lại tuyến hàng hải này nếu Mỹ không chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân và đáp ứng các yêu cầu của Iran.

    Cùng ngày, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi tránh biến Trung Đông và vùng Vịnh thành nơi cạnh tranh giữa các cường quốc, theo Đài CCTV. Ông khẳng định Bắc Kinh tiếp tục ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp chính trị, ngoại giao và sẵn sàng phối hợp với các nước Ả Rập nhằm khôi phục ổn định khu vực.

    Trong tuyên bố chung gồm 20 điểm nhân chuyến thăm Trung Quốc của Quốc vương Oman Haitham bin Tariq, Bắc Kinh và Muscat kêu gọi Mỹ - Iran nối lại đối thoại trên cơ sở bản ghi nhớ Islamabad, đồng thời khôi phục hoạt động hàng hải an toàn qua eo biển Hormuz, theo Reuters.

    Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng thông báo ông Trạch Tuyển - Đặc phái viên nước này về vấn đề Trung Đông - sẽ thăm Iran, Ả Rập Xê Út và Oman trong tháng 11 nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao khu vực.

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