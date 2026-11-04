Nước Mỹ có nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử

Các hãng truyền thông lớn như AP, CNN hay NBC News dự phóng bà Keisha Lance Bottoms (56 tuổi, đảng viên Dân chủ) đã đắc cử chức thống đốc bang Georgia, đánh bại doanh nhân đảng Cộng hòa Rock Jackson.

Bà Keisha Lance Bottoms, người được dự phóng đắc cử chức thống đốc bang Georgia ẢNH: AP

Với kết quả này, bà Bottoms trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu vào chức vụ thống đốc một tiểu bang tại Mỹ. Bà sẽ thay thế vị trí của Thống đốc đương nhiệm Brian Kemp (đảng Cộng hòa), người không thể tái tranh cử lần này do đã làm 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Bà Bottoms là cử nhân truyền thông, cử nhân luật. Bà từng là cố vấn cấp cao của cựu Tổng thống Joe Biden và là Giám đốc Văn phòng quan hệ công chúng của Nhà Trắng thời ông Biden nắm quyền, theo Reuters.

Chiến thắng này đánh dấu một cột mốc mới cho phụ nữ da màu trong chính trường bang Georgia và nước Mỹ, những người từ lâu đã là nền tảng cốt lõi trong đảng Dân chủ nhưng vẫn chưa được đại diện đầy đủ trong các chức vụ dân cử cao nhất của quốc gia.

Cách đây 8 năm, bà Stacey Abrams cũng thuộc đảng Dân chủ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được một đảng chính trị lớn của Mỹ đề cử tranh chức thống đốc. Bà Abrams đã thua trong các cuộc tranh cử chức thống đốc ở Georgia năm 2018 và 2022, nhưng các chiến dịch tranh cử của bà đã giúp xây dựng một liên minh đa thế hệ, đa chủng tộc, thúc đẩy tỷ lệ cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu, giúp bầu ra 2 thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ và mang lại phiếu đại cử tri của Georgia cho một ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ.

Cũng trong cuộc bầu cử lần này, bà Stacey Plaskett được bầu làm thống đốc Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc một vùng lãnh thổ của Mỹ.