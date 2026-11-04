Nga, Iran, châu Âu lên tiếng về kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ

Tổng thống Trump nói rằng sẽ tôn trọng kết quả bầu cử Mỹ ảnh: reuters

Tại châu Âu, giới ngoại giao thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng hoan nghênh kết quả bầu cử giữa kỳ 2026 tại Mỹ, nhất là sau hàng loạt diễn biến khó lường về thuế quan, những phát ngôn chỉ trích Ukraine, tuyên bố đe dọa liên quan đến Greenland đến từ chính quyền Tổng thống Trump.

"Thật nhẹ nhõm vì đây là khởi đầu cho sự chấm dứt của kỷ nguyên mang tên ông Trump, và không ai vui mừng hơn người châu Âu", AFP hôm 4.11 dẫn lời một nhà ngoại giao không nêu tên ở Brussels.

"Hy vọng rằng với sự kiểm soát và cân bằng, sự tự tin phần nào sẽ quay lại với hệ thống Mỹ", một nhà ngoại giao kỳ cựu khác của EU.

Một nhà ngoại giao thứ ba dự đoán Mỹ sẽ chìm vào cuộc đấu tranh chính trị nội bộ giữa Nhà Trắng và quốc hội.

Trong khi đó, trên trường quốc tế, ông Trump được cho có thể hành xử quyết liệt hơn, vì nhà lãnh đạo Mỹ vẫn nắm quyền hành pháp và lâu nay vẫn phớt lờ quốc hội, theo nhà ngoại giao này.

Tại Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin hy vọng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục nỗ lực kiến tạo hòa bình sau cuộc bầu cử, theo AFP.

Hiện đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến vẫn sẽ diễn ra trong hai ngày 10 và 11.11 tại Abu Dhabi (UAE).

Mỹ công bố ngày cùng Nga, Ukraine đàm phán

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei nói rằng bất kỳ ai kỳ vọng về sự thay đổi trong chính sách Mỹ theo sau cuộc bầu cử giữa kỳ đều đã bị nhầm lẫn một cách nghiêm trọng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Trưởng đoàn đàm phán Iran trong các cuộc thương thuyết với Mỹ, nhận định cử tri Mỹ đã bỏ phiếu phản đối chiến tranh.

Trả lời tờ The New York Times tối 3.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và sẵn sàng hợp tác với đảng Dân chủ.