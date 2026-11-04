Những nhân vật vừa tạo nên lịch sử trong cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ lần này ghi nhận danh sách ứng viên đa dạng nhất từ trước đến nay, bao gồm cả các ứng viên từ đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa. Và kết quả cho thấy một làn sóng các chính trị gia lần đầu tiên xác lập những cột mốc lịch sử ở Mỹ.

Cử tri đã bầu chọn nữ thống đốc da màu đầu tiên, nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên, nữ thượng nghị sĩ là người Mỹ bản địa đầu tiên và thượng nghị sĩ người Hồi giáo đầu tiên tại quốc hội Mỹ, theo AP.

Nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên

Ứng viên đảng Dân chủ Deb Haaland (66 tuổi, thuộc bộ tộc Laguna Pueblo) đã làm nên lịch sử trong ngày 3.11 khi trở thành nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên trong lịch sử, theo AP. Bà Haaland được tuyên bố là người chiến thắng trước đối thủ thuộc đảng Cộng hòa Gregg Hull để lãnh đạo tiểu bang New Mexico.

"Tối nay, vào năm thứ 250 của đất nước chúng ta, tôi đứng trước quý vị với tư cách là nữ thống đốc người Mỹ bản địa đầu tiên được bầu chọn trong lịch sử Mỹ", bà Haaland phát biểu trước những người ủng hộ tại buổi lễ ăn mừng chiến thắng.

Bà Deb Haaland trong buổi ăn sáng kết nối dành cho phụ nữ bản địa tại thủ phủ Santa Fe thuộc bang New Mexico (Mỹ) ngày 14.8

Ảnh: AFP

Nữ thượng nghị sĩ người bản địa đầu tiên

Phó thống đốc bang Minnesota Peggy Flanagan đã trở thành nữ thượng nghị sĩ người Mỹ bản địa đầu tiên, góp phần giúp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, theo AP.

Là một công dân thuộc bộ tộc White Earth Band of Ojibwe, bà Flanagan đã đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Michele Tafoya.

Bà Mary Peltola, một người thuộc sắc tộc Yup'ik và là thành viên đảng Dân chủ, cũng có khả năng trở thành thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên là người bản địa Alaska. Hiện tại, các phiếu bầu trong cuộc đua giữa bà và thượng nghị sĩ đương nhiệm thuộc đảng Cộng hòa Dan Sullivan, vẫn đang được kiểm đếm, theo AP.

Phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc

Ứng viên đảng Dân chủ Keisha Lance Bottoms đã đắc cử thống đốc bang Georgia, ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc tại Mỹ, theo AP.

Bà Bottoms (56 tuổi), đã đánh bại doanh nhân đảng Cộng hòa Rick Jackson, qua đó giành lấy vị trí lãnh đạo cao nhất tại một bang chiến trường quan trọng.

Bà Keisha Lance Bottoms phát biểu tại một sự kiện trong đêm bầu cử 3.11 tại Atlanta Ảnh: AP

Từng là thị trưởng thành phố Atlanta, thủ phủ của bang Georgia, bà Bottoms đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3.11, dù chi tiêu tranh cử chênh lệch đáng kể, khi đối thủ là tỉ phú Rick Jackson (đảng Cộng hòa) đã bỏ ra hơn 200 triệu USD từ khối tài sản cá nhân của mình.

Bà Bottoms trở thành ứng viên đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc đua vào ghế thống đốc bang Georgia kể từ năm 1998.

Kansas có nghị sĩ Dân chủ ở Thượng viện sau gần 100 năm

Truyền thông Mỹ cũng cho hay ứng viên đảng Dân chủ Adam Hamilton đã giành được một ghế tại Thượng viện Mỹ ở bang Kansas trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11.

Ông đã đánh bại đương kim thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Roger Marshall, qua đó trở thành thành viên đảng Dân chủ đầu tiên giành chiến thắng trong một cuộc đua vào Thượng viện tại bang này kể từ năm 1932.

Ông Adam Hamilton mừng chiến thắng tại bang Kansas ngày 3.11 Ảnh: AFP

Ông Hamilton, mục sư của một nhà thờ giám lý quy mô lớn, từng là thành viên thuộc đảng Cộng hòa cho đến thời gian gần đây. Trước khi quyết định tham gia cuộc đua với tư cách là ứng viên đảng Dân chủ, ông đã từng cân nhắc việc tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập.

Thượng nghị sĩ người Hồi giáo đầu tiên của nước Mỹ

Ông Abdul El-Sayed (đảng Dân chủ) đã đánh bại ứng viên đảng Cộng hòa Mike Rogers trong một cuộc đua đầy gay cấn để giành chiếc ghế thượng nghị sĩ tại bang Michigan, theo AP. Chiến thắng này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng với đảng Dân chủ tại một trong những bang chiến trường quan trọng nhất nước Mỹ.

Từng là một quan chức y tế công cộng và chưa từng giữ bất kỳ chức vụ dân cử nào, ông Abdul El-Sayed vươn lên giành được một ghế tại Thượng viện Mỹ. Là con trai của người nhập cư Ai Cập, ông El-Sayed sẽ trở thành thượng nghị sĩ người Hồi giáo đầu tiên của Mỹ.

"Các bạn đã đặt niềm tin vào một ứng viên ít có khả năng thắng cử nhất. Cảm ơn các bạn. Chiến thắng này là của tất cả các bạn", ông El-Sayed phát biểu trước đám đông tại Detroit vào sáng 4.11 khi tuyên bố chiến thắng.

Ông Abdul El-Sayed phát biểu tại sự kiện sáng 4.11 ở thành phố Detroit thuộc bang Michigan Ảnh: AP