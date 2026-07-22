Mỹ tiết lộ chi phí khủng cho cuộc chiến ở Iran

Phát biểu tại phiên điều trần ở Washington ngày 21.7, Bộ trưởng Pete Hegseth nói con số 37,5 tỉ USD bao gồm một số hạng mục chi phí của cuộc xung đột, cũng như các khoản dự kiến phát sinh đến ngày 30.9. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Lầu Năm Góc tính toán con số này theo phương pháp nào, theo Reuters.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trước Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện tại Washington D.C ngày 21.7.2026 ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 3, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ước tính 6 ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự tại Iran đã tiêu tốn ít nhất 11,3 tỉ USD.

Tháng 6, ông Trump đã đề nghị Quốc hội Mỹ phê duyệt thêm gần 90 tỉ USD ngân sách bổ sung, phần lớn liên quan cuộc xung đột với Iran. Động thái này mở ra một cuộc tranh cãi mới tại Quốc hội, trong bối cảnh nhiều nghị sĩ ngày càng bất bình với cách Nhà Trắng xử lý chiến sự.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran ngày 28.2, cả nghị sĩ Cộng hòa lẫn Dân chủ đều cho rằng chính quyền ông Trump đã không thông báo đầy đủ cho quốc hội về diễn biến xung đột cũng như kế hoạch quân sự của Mỹ.

Chỉ còn khoảng vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, trong đó đảng Cộng hòa có nguy cơ đối mặt thách thức lớn để giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện và Thượng viện, trong khi đảng Dân chủ đang tìm cách gắn cuộc chiến Iran với vấn đề chi phí sinh hoạt và khả năng chi trả của người dân.

Thượng nghị sĩ Patty Murray, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Phân bổ ngân sách Thượng viện, chỉ trích ông Trump đang đe dọa leo thang chiến sự và có những phát ngôn có thể làm dấy lên lo ngại về tội ác trong xung đột.

Đảng Cộng hòa hiện chỉ nắm đa số sít sao tại cả Hạ viện và Thượng viện. Vì vậy, các dự luật phân bổ ngân sách lớn thường cần thêm sự ủng hộ từ đảng Dân chủ để được thông qua.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Kirsten Gillibrand cũng chất vấn ông Hegseth về các thông điệp không nhất quán của chính quyền Trump liên quan chiến sự. "Lý do người dân tức giận với ông và chính quyền này là vì những điều ông từng nói không khớp với nhau. Hoặc là mọi chuyện đã kết thúc hoặc là chưa kết thúc. Hoặc là trong vòng 2 tuần, hoặc không phải 2 tuần. Hoặc là có tên lửa, hoặc là không có tên lửa", bà Gillibrand nói.

Ông Hegseth cảnh báo việc huấn luyện quân sự có thể phải bị cắt giảm nếu quốc hội không phê duyệt thêm ngân sách khẩn cấp. Theo ông, chiến sự tại Iran đang tạo sức ép lớn lên ngân sách gần 1.000 tỉ USD của Lầu Năm Góc.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng thừa nhận nguy cơ này tại phiên điều trần. Ông nói Lầu Năm Góc sẽ tìm cách bảo đảm tiền lương cho quân nhân, nhưng có thể gặp khó khăn trong việc chi trả chi phí bảo trì cũng như đầu tư cho các năng lực quân sự trong tương lai.

Ông Hegseth kêu gọi các nghị sĩ không chỉ thông qua gói ngân sách bổ sung cho chiến sự Iran, mà còn ủng hộ ngân sách quốc phòng 1,5 nghìn tỉ USD cho năm 2027.

"Tôi tin rằng việc không cấp ngân sách 1,5 nghìn tỉ USD cho bộ này là mối đe dọa lớn nhất mà quốc gia chúng ta đang đối mặt", ông Hegseth nói.

Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran sụp đổ hồi đầu tháng 7. Số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran đã tăng lên 18 người vào cuối tuần qua, trong khi 430 binh sĩ khác bị thương. Lầu Năm Góc ngày 20.7 cho biết 100 binh sĩ bị thương kể từ ngày 7.7, nhưng 96% trong số này đã trở lại làm nhiệm vụ.

Trong tuần qua, ông Trump tiếp tục đe dọa mở rộng mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm các nhà máy điện và cầu, đồng thời không loại trừ khả năng điều bộ binh chiếm giữ đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran.