Dồn dập diễn biến nóng khi Mỹ 7 ngày liên tiếp tấn công Iran

Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã phát động một loạt các cuộc tấn công vào Iran vào chiều 17.7 giờ Mỹ (rạng sáng 18.7 theo giờ Việt Nam). Tuyên bố trên đánh dấu đợt tập kích 7 ngày liên tiếp của Mỹ vào các mục tiêu Iran, theo CNN.

Quân đội Mỹ nêu rằng cuộc tấn công mới nhất nhằm mục đích "tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran". Đáp lại, giới chức quân sự Iran cảnh báo Washington có thể phải đối mặt với "cuộc tấn công toàn diện" trong những ngày tới nếu tiếp tục tập kích vào cuối tuần. Iran đã tập kích đáp trả vào các nước vùng Vịnh có căn cứ Mỹ, bao gồm Bahrain, Qatar và Kuwait.

Tàu chiến Mỹ khai hỏa vào mục tiêu tại Iran, trong video được quân đội Mỹ công bố ngày 16.7 ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến liên quan, quân đội Kuwait thông tin tên lửa và UAV nhắm vào các căn cứ quân sự tại nước này khiến một số quân nhân bị thương. Trong khi đó, Đài CBS News đề cập vào tuần này, Iran đã tấn công ít nhất 2 căn cứ Jordan, khiến một số quân nhân Mỹ bị thương.

Hãng thông tấn Fars cho hay Tehran đã đe dọa tấn công đáp trả các cảng biển quan trọng tại các nước ở vịnh Ba Tư, sau khi Mỹ phá hủy một tháp quan sát của Iran gần eo biển Hormuz.

Đài Al Jazeera đưa tin lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái (UAV) MQ-9. IRGC cũng thông báo rằng đã tấn công và phá hủy một kho chứa UAV của Mỹ tại Bahrain vào sáng 18.7.

Giao tranh căng thẳng khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gặp nhiều rủi ro. Truyền thông Iran tiết lộ 2 tàu dầu đã bốc cháy khi đi qua tuyến đường bị rải thủy lôi ở Hormuz, dù không nêu rõ liệu các con tàu có trúng thủy lôi hay không. Các con tàu cũng bị kiểm soát gắt gao khi chỉ có 6 tàu được lưu thông qua eo biển Hormuz trong 24 giờ, theo dữ liệu của MarineTraffic.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng, đặc biệt là “các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Iran và trên khắp khu vực”, theo thông cáo từ văn phòng ông Guterres.