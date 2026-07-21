Iran tuyên bố 'quét dọn radar' Mỹ trong chiến dịch Đêm tối

Theo Hãng thông tấn WANA, IRGC tối 20.7 ra tuyên bố số 37, nói lực lượng này đã tấn công và phá hủy nhiều mục tiêu tại căn cứ Ahmad Al Jaber. Các mục tiêu được phía Iran nêu gồm radar cảnh báo sớm, hệ thống radar phòng thủ tên lửa, radar AN/FPS-117, hệ thống phòng không Patriot và hệ thống liên lạc vệ tinh hỗ trợ mạng lưới phòng không của lục quân Mỹ.

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IRGC cho rằng chiến dịch đã giáng đòn mạnh vào năng lực radar và phòng thủ của Mỹ trong khu vực. Iran cũng tuyên bố sau quá trình "quét radar" khu vực, các lực lượng Mỹ nên chuẩn bị cho những đợt tấn công bằng UAV và tên lửa "quyết liệt hơn" trong thời gian tới.

IRGC cũng nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự Mỹ tại Jordan. Theo tuyên bố, lực lượng không quân IRGC đã phá hủy một hệ thống radar phòng thủ tên lửa và một máy bay chiến đấu F-15 bên trong hầm trú ẩn tại một căn cứ quân sự.

Phía Iran nói chiến dịch tại Jordan nhằm xóa bỏ vùng phủ sóng radar trong khu vực, qua đó mở đường cho các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn hơn.

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn nhà nước Fars ngày 21.7 đưa tin Iran tuyên bố họ sẽ dùng UAV tấn công căn cứ quân sự Sheikh Isa ở Bahrain. Phía Iran mô tả đây là một trong những cơ sở trọng yếu phục vụ Hạm đội 5 của hải quân Mỹ và là trung tâm cho các hoạt động quân sự của Washington trong khu vực.

Trong một tuyên bố khác do Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim (Iran) đăng tải ngày 21.7, không quân IRGC đã dùng tên lửa hành trình phá hủy hạ tầng dữ liệu của Amazon, nhằm đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Mỹ vào cơ sở hạ tầng dân sự tại Darkhovin (tỉnh Khuzestan, Iran).

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Kuwait, Bahrain và Jordan ngày 21.7 đều tuyên bố đã kích hoạt hệ thống phòng thủ để đẩy lùi các cuộc tấn công, theo The Guardian.

Phía Mỹ chưa bình luận về những thông tin từ phía Iran. Song, quân đội Mỹ tối 20.7 cho biết họ đã hoàn tất vòng tấn công mới nhất nhằm vào Iran. Mỹ nói các mục tiêu bị đánh trúng gồm trung tâm chỉ huy quân sự, địa điểm phóng tên lửa và UAV, năng lực hàng hải và hệ thống phòng không của Iran.