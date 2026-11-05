Ông Trump làm gì sau thất bại của đảng Cộng hòa trong bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Ông Trump gặp gỡ các công nhân cải tạo phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng hôm 4.11 ẢNH: REUTERS

Vài giờ sau khi đảng Cộng hòa thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành sự kiện công khai đầu tiên để đưa ra những phát biểu về phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.

Vào đầu buổi chiều 4.11 (giờ địa phương), sau một buổi sáng im hơi lặng tiếng từ phía chính quyền, ông Trump bất ngờ triệu tập các phóng viên đến một buổi lễ, nơi các công nhân đang dựng lên kết cấu mà ông gọi là dầm thép cuối cùng của công trình mới, theo AFP.

Tổng thống Mỹ đã gặp gỡ các công nhân xây dựng và đưa ra thông tin cập nhật về một trong những dự án cải tạo đang được triển khai tại thủ đô Mỹ.

"Được khắc từ đá vôi tuyệt đẹp, mang phong cách Corinth, một kiểu thiết kế được coi là đỉnh cao của sự tinh tế", ông nói về những cột trụ của phòng khiêu vũ.

Hôm 3.11, đảng Dân chủ đã giành quyền kiểm soát Thượng viện và Hạ viện, thắng cử tại các bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa, với cách biệt lên tới 2 con số. Sự đảo chiều chính trị mạnh mẽ này đã buộc Nhà Trắng phải thừa nhận rằng cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran là điều không được công chúng ủng hộ.

Một số chiến lược gia đảng Cộng hòa đã kêu gọi chính quyền chấm dứt cuộc chiến và chuyển trọng tâm sang việc giảm giá cả cho người tiêu dùng Mỹ, thay vì xây dựng những công trình xa hoa trên khắp Washington.

Tuy nhiên, lần xuất hiện đầu tiên sau cuộc bầu cử cho thấy rất ít dấu hiệu ông muốn thay đổi chủ trương của mình về việc cải tạo thủ đô.

Trong sự kiện kéo dài gần 20 phút hôm 4.11, ông Trump thừa nhận mình từng hứng chịu chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian và công sức cho các dự án mang tính phô trương, nhưng ông cho rằng phòng khiêu vũ này là cần thiết vì vinh quang của đất nước.

"Tôi thích nó. Với tôi, nó mang lại cảm giác thư giãn", ông phát biểu.

Ông Trump, một tỉ phú từng là nhà phát triển bất động sản tại New York, thường xuyên thảo luận với các phóng viên về những dự án cải tạo của ông ở Washington. Trong sự kiện hôm 4.11, có lúc ông đã dừng lại để quan sát quá trình lắp đặt một thanh dầm, khi đang trao đổi với các phóng viên về khả năng ông bị quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát luận tội.

"Hãy hình dung những chiếc đèn chùm treo khắp nơi xem. Hãy tưởng tượng những sàn nhà lát đá cẩm thạch. Mọi thứ sẽ tuyệt vời lắm đây", ông nói.