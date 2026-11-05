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    Tài sản ông Trump 'bốc hơi' 168 triệu USD sau cú sốc bầu cử giữa kỳ

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Khối tài sản của Tổng thống Mỹ Donald Trump sụt giảm mạnh khi cổ phiếu của công ty truyền thông và các đồng tiền số gắn với ông đồng loạt lao dốc, sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

    Theo tạp chí Forbes ngày 4.11, tài sản ròng của Tổng thống Trump giảm khoảng 168 triệu USD, tương đương hơn 2,5% tổng tài sản, sau khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả 2 viện quốc hội Mỹ.

    Tài sản ông Trump 'bốc hơi' 168 triệu USD sau thất bại bầu cử - Ảnh 1.

    Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở bang Florida (Mỹ) ngày 30.10.2026

    ẢNH: AFP

    Đà sụt giảm chủ yếu đến từ cổ phiếu Trump Media & Technology Group (DJT), công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social. Trong phiên giao dịch ngày 4.11, cổ phiếu DJT lao dốc 24,5%, đóng cửa ở mức 4,49 USD, thấp nhất từ trước đến nay. Có thời điểm, giá cổ phiếu rơi xuống 4,46 USD.

    Theo The Guardian, ông Trump nắm giữ khoảng 114 triệu cổ phiếu DJT thông qua một quỹ tín thác, tương đương hơn 40% cổ phần công ty. Từng đạt đỉnh khoảng 101 USD, cổ phiếu này hiện đã mất phần lớn giá trị. Từ đầu năm 2026 đến nay, giá cổ phiếu đã giảm hơn 66%.

    Không chỉ cổ phiếu truyền thông, các tài sản tiền số gắn với gia đình ông Trump cũng chịu sức ép bán tháo. Đồng WLFI của dự án World Liberty Financial được giao dịch dưới 0,05 USD sau bầu cử giữa kỳ Mỹ, giảm mạnh so với mức đỉnh 0,31 USD vào năm 2025.

    Trong khi đó, đồng tiền số mang tên $TRUMP giảm khoảng 10% khi kết quả bầu cử được công bố, xuống còn gần 1,40 USD. Đồng tiền này từng đạt mức 45 USD khi ra mắt vào tháng 1.2025, ngay trước lễ nhậm chức của ông Trump.

    Chuyên gia Jim Angel, thuộc Trường Kinh doanh McDonough của Đại học Georgetown (Mỹ), nhận định giá trị của DJT và WLFI chịu ảnh hưởng lớn từ mức độ tín nhiệm chính trị đối với ông Trump.

    "Mọi người nghĩ rằng họ đang đầu tư vào Trump. Nhưng thực chất, họ đang đặt cược vào sự nổi tiếng của ông ấy", chuyên gia Angel nói. Theo ông, sự suy giảm mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ đang phản ánh vào giá những tài sản này.

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    Đợt lao dốc diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của Trump Media tiếp tục gặp khó khăn. Công ty báo lỗ ròng 238,1 triệu USD trong quý 2/2026, trong khi doanh thu chỉ đạt 1,7 triệu USD. Theo The Washington Post, lượng truy cập Truth Social tính đến tháng 9 giảm 30% so với cùng kỳ năm trước.

    Tuy vậy, ông Trump vẫn sở hữu khối tài sản lớn, chủ yếu từ bất động sản. Forbes hiện ước tính tài sản ròng của Tổng thống Mỹ ở mức 6,4 tỉ USD, xếp thứ 623 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

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