Thế giới Kinh tế thế giới

Bitcoin giảm sâu, thị trường tiền số chao đảo

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/02/2026 07:39 GMT+7

Giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 5.2, khi tâm lý né rủi ro bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu, kéo theo đà bán tháo trên diện rộng đối với tài sản công nghệ và tiền điện tử.

Đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc rơi xuống 66.675 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10.2024. Tính đến cuối phiên ngày 5.2, Bitcoin giảm 6,5%, giao dịch quanh 67.817 USD, theo Reuters.

Bitcoin giảm sâu, thị trường tiền số chao đảo- Ảnh 1.

Bitcoin đã rơi xuống dưới 70.000 USD ngày 5.2 trong bối cảnh đà giảm giá tiếp tục gia tăng trên diện rộng đối với các loại tiền điện tử

ẢNH: AFP

Đà sụt giảm của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh thị trường tài sản rủi ro đồng loạt điều chỉnh. Theo CoinGecko, tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã "bốc hơi" khoảng 2.000 tỉ USD kể từ mức đỉnh 4.379 tỉ USD hồi đầu tháng 10.2025.

Tính từ đầu năm, Bitcoin đã giảm 23%, trong đó riêng tuần này mất 11%. Ether - đồng tiền số lớn thứ 2 - giảm hơn 7% trong ngày 5.2 xuống 1.973 USD, nâng mức giảm từ đầu năm lên khoảng 34%.

Áp lực bán gia tăng khi biến động lan rộng sang các thị trường khác. Giá vàng và bạc dao động mạnh do hoạt động đầu cơ và giao dịch đòn bẩy, trong đó bạc có lúc giảm tới 16,6%. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 rơi xuống mức thấp nhất gần 2 tuần, còn Nasdaq chạm đáy hơn 2 tháng khi nhóm cổ phiếu công nghệ và chủ đề trí tuệ nhân tạo chịu áp lực điều chỉnh.

"Thị trường tiền điện tử đang bước vào giai đoạn đầu hàng thực sự", ông Nic Puckrin, đồng sáng lập trang điện tử Coin Bureau, nhận định. Theo ông, diễn biến hiện tại cho thấy thị trường không còn là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn mà đang chuyển sang quá trình tái thiết lập, vốn thường kéo dài nhiều tháng.

Đà giảm của tiền điện tử cũng gây sức ép lên cổ phiếu các công ty nắm giữ Bitcoin và tài sản số, làm dấy lên lo ngại rủi ro lan sang thị trường tài chính truyền thống. Một yếu tố khác khiến thị trường thận trọng là khả năng chính sách tiền tệ Mỹ sẽ trở nên thắt chặt hơn. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh để đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp theo làm gia tăng kỳ vọng cơ quan này sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán. Tiền điện tử vốn được hưởng lợi trong môi trường thanh khoản dồi dào, nên triển vọng này bị xem là bất lợi.

Theo Tập đoàn Deutsche Bank (Đức), áp lực bán còn đến từ dòng vốn rút mạnh khỏi các quỹ ETF tiền điện tử. Riêng ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng tiền rút hơn 3 tỉ USD trong tháng 1, sau các đợt rút vốn lớn trong tháng 11 và 12.2025.

Các chuyên gia cảnh báo nếu giá tiếp tục giảm, rủi ro thanh lý bắt buộc tại các công ty khai thác tiền điện tử có thể kích hoạt một vòng xoáy bán tháo mới, khiến biến động trên thị trường càng gia tăng.

