Bitcoin lao dốc, nhà đầu tư đứng trước sóng lớn

Giá Bitcoin giảm mạnh

Ngày 16.11 (giờ Mỹ), Bitcoin rơi xuống dưới 93.714 USD, thấp hơn mức đóng cửa cuối năm 2024 và cách xa đỉnh lịch sử 126.251 USD thiết lập hồi đầu tháng 10. Sự sụt giảm này còn lan sang các đồng tiền số lớn khác khi Ether, Solana, Dogecoin giảm 11 - 20% và XRP sụt hơn 7%.

Một phần nguyên nhân là tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường tài chính. Ông Matthew Hougan, Giám đốc đầu tư của Bitwise Asset Management (Mỹ), nhận định ví tiền điện tử như "chim hoàng yến trong mỏ than", luôn phản ứng nhanh nhất khi các nhà đầu tư cảm thấy không chắc chắn.

Bitcoin tiếp tục lao dốc, gây sức ép lớn cho nhà đầu tư ẢNH: REUTERS

Xu hướng rút lui âm thầm của các nhà đầu tư lớn - lực đỡ chính cho giá Bitcoin trong suốt năm qua - khiến cấu trúc hỗ trợ giá bị đứt gãy, theo Bloomberg. Nhà phân tích Jake Kennis tại Nansen (Singapore) nhận định đợt điều chỉnh hiện tại là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng từ hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư, xu hướng thoái vốn của tổ chức, bất ổn vĩ mô và làn sóng tháo gỡ các vị thế đòn bẩy.

Bối cảnh vĩ mô càng làm thị trường thêm dễ tổn thương. Kỳ vọng Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất khi tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1 - 14.11, khiến các dữ liệu kinh tế quan trọng bị đình trệ và làm dấy lên lo ngại Fed trì hoãn nới lỏng, theo Reuters. Đợt giảm hiện tại phản ánh "khoảng trống thông tin và bất ổn chính trị" chứ không thuần túy là yếu tố kỹ thuật, theo nhóm phân tích Bitfinex (Anh).

Thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt nhóm Big Tech, cũng tác động gián tiếp Bitcoin. Lo ngại bong bóng trí tuệ nhân tạo (AI) khiến nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ. Những người này thường cũng sở hữu Bitcoin và các tài sản rủi ro khác, nên động thái bán cổ phiếu kéo theo áp lực giảm giá lên thị trường tiền điện tử, theo CNBC.

Ngoài ra, tín dụng hệ thống đang căng thẳng, đặt các công ty nắm giữ tài sản số vào thế khó khi phải tái cấp vốn. Ông Greg Magadini, Giám đốc mảng phái sinh tại Công ty Amberdata, cảnh báo tín dụng thắt chặt hoặc đóng băng có thể buộc các doanh nghiệp phải bán Bitcoin và các đồng tiền số khác, tạo hiệu ứng dây chuyền.

Cơ hội hay bẫy rủi ro ?

Dù triển vọng ngắn hạn ảm đạm, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là giai đoạn "rũ bỏ" cần thiết để chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới. Chuyên gia tiền số Noelle Acheson nhận định Bitcoin đã đi ngang nhiều tháng và không thể vượt mốc 120.000 USD, do đó đợt điều chỉnh hiện tại là cần thiết để thanh lọc dư địa đầu cơ. Bà kỳ vọng thanh khoản vĩ mô, đặc biệt là đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của FED vào cuối quý 1/2026, sẽ hỗ trợ sự hồi phục của các tài sản rủi ro, bao gồm Bitcoin.

Tương tự, Ngân hàng Citi (Mỹ) vẫn lạc quan đặt mục tiêu giá 181.000 USD cho Bitcoin trong 12 tháng tới, dựa trên kỳ vọng thanh khoản ổn định hơn. FED dự kiến tạm dừng thu hẹp bảng cân đối và dự trữ ngân hàng đã quay trở lại mức "dồi dào", trong khi Kho bạc Mỹ củng cố tài khoản chung (TGA) lên hơn 940 tỉ USD - những yếu tố được xem là hỗ trợ tích cực cho Bitcoin, theo tờ The Economic Times.

Bên cạnh đó, mô hình "giao cắt tử thần" cũng đáng chú ý. Đây là lần thứ tư kể từ năm 2023, với 3 lần trước đều đánh dấu đáy cục bộ lớn. Bitcoin lần này đã giảm khoảng 25% so với đỉnh, gợi mở câu hỏi liệu lịch sử có lặp lại, theo PYMNTS. Tuy nhiên, chu kỳ hiện tại có thể khác.

CNBC dẫn lời ông Yat Siu, đồng sáng lập Công ty đầu tư tiền điện tử Animoca Brands (Hồng Kông), cho rằng dòng vốn tổ chức mạnh mẽ khiến Bitcoin không còn tuân theo chu kỳ 4 năm truyền thống. "Các tổ chức sẽ coi sự suy thoái này là cơ hội mua vào, thay vì tuân theo mô hình lịch sử", ông nhận định. Dù vậy, rủi ro hệ thống, đặc biệt nguy cơ đóng băng tín dụng, vẫn là biến số lớn nhất gây áp lực bán tự nhiên lên các công ty nắm giữ tài sản số.