Giá Bitcoin 'nhảy múa' giữa thương chiến Mỹ - Trung

Trang Decrypt ngày 13.10 đưa tin thị trường tiền kỹ thuật số đã bắt đầu vực dậy, trong đó có Bitcoin, sau đợt bán tháo mạnh dẫn đến một trong những sự kiện thanh lý tồi tệ nhất trong lịch sử.

Giá Bitcoin đã biến động mạnh sau những diễn biến mới liên quan căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ẢNH: REUTERS

Hôm 10.10, giá Bitcoin giảm từ 121.000 USD/Bitcoin xuống còn 109.000 USD/Bitcoin và neo ở mức đó trong suốt 7 giờ, xóa sổ toàn bộ những gì tích lũy được từ đợt tăng giá thường thấy vào đầu tháng 10, hay còn gọi là Uptober.

Đồng Ethereum cũng giảm xuống còn 3.686 USD trong khi Solana còn 173 USD, theo dữ liệu của nền tảng CoinGecko.

Phiên giao dịch biến động đã gây ra đợt thanh lý lớn, xóa sổ gần 7 tỉ USD giá trị của tất cả các thị trường chỉ trong vòng 1 giờ, chủ yếu là các nhà giao dịch kỳ vọng giá tăng.

Theo AOL, toàn thị trường tiền kỹ thuật số bị mất khoảng 200 tỉ USD giá trị trong ngày 10.10, trong đó Bitcoin giảm hơn 15% so với mức đỉnh là 122.000 USD/Bitcoin.

Sự sụp đổ nhanh chóng xảy ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ đánh thêm mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1.11 nhằm đáp trả việc Bắc Kinh áp đặt thêm biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Bản tin phân tích tài chính The Kobeissi Letter cho rằng đây là sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền số với 1,6 triệu nhà giao dịch bị thanh lý, vốn hóa thị trường của Bitcoin biến động 380 tỉ USD trong một ngày.

Trung Quốc mở cuộc điều tra nhằm vào Qualcomm

Bên cạnh mức thuế được công bố, ông Trump còn dọa ban hành quy định kiểm soát xuất khẩu mới đối với các phần mềm quan trọng, khơi dậy nỗi lo về cuộc chiến tranh thương mại, khiến các nhà đầu tư rút khỏi những tài sản rủi ro cao như tiền kỹ thuật số.

Tuy nhiên, trong cuối tuần, Trung Quốc được cho là đã làm dịu bớt quan điểm trong khi các nhà phân tích gợi ý rằng đợt sóng gió của thị trường có thể bị thúc đẩy bởi một phản ứng địa chính trị thái quá, ngắn ngủi.

Đêm qua (12.10), Tổng thống Trump đăng bài viết mới trên mạng xã hội mang tính trấn an. "Đừng lo cho Trung Quốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chủ tịch Tập (Cận Bình) vừa có một khoảnh khắc tồi tệ. Ông ấy không muốn sự suy thoái cho đất nước của ông ấy và tôi cũng vậy. Mỹ muốn giúp Trung Quốc, không làm hại họ", ông Trump viết. Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng đàm phán hợp lý với Trung Quốc.

Theo trang BeInCrypto, thị trường tiền kỹ thuật số đã vượt qua cú sốc vào cuối tuần qua và đang dẫn đầu đà phục hồi. Giá Bitcoin sáng 13.10 đang tiếp cận mức 115.000 USD/Bitcoin trong khi Ethereum tăng lên 4.100 USD.

Giới quan sát cho rằng những diễn biến trong vài ngày qua cho thấy tính biến động cao của tiền kỹ thuật số và tình trạng dễ tổn thương trước những cú sốc kinh tế vĩ mô.

Tạp chí Fortune hôm 10.10 dẫn báo cáo của Hargreaves Lansdown (HL), nền tảng đầu tư bán lẻ lớn nhất tại Anh, quản lý khoảng 225 tỉ USD tài sản, cảnh báo khách hàng nên tránh xa khỏi Bitcoin vì đồng tiền kỹ thuật số này không có giá trị nội tại.

Theo HL, Bitcoin không phải là tài sản và dù có triển vọng sinh lời về lâu dài là tích cực, loại tiền số này đã trải qua nhiều giai đoạn mất giá cực mạnh và là khoản đầu tư có tính biến động rất cao, rủi ro hơn nhiều so với cổ phiếu hay trái phiếu.

Trước đó, Deutsche Bank và Elliott Management là hai tổ chức tài chính lớn đã khuyến cáo khách hàng không nên đầu tư vào Bitcoin.

Giá Bitcoin lập đỉnh mới vào hôm 5.10, đạt hơn 125.000 USD/Bitcoin. Theo AFP, loại tiền kỹ thuật số này đã ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong năm nay khi Tổng thống Trump thể hiện niềm tin vào các tài sản kỹ thuật số và chính quyền Mỹ có những thay đổi về quy định liên quan.