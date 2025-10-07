Bitcoin lập đỉnh kỷ lục, vàng tiếp đà tăng mạnh

Giá Bitcoin ngày 6.10 (giờ Mỹ) đã tăng lên mức kỷ lục mới 125.835,92 USD, đánh dấu lần đầu tiên đồng tiền số này vượt mốc 125.000 USD. Đến cuối phiên ngày 7.10, Bitcoin vẫn duy trì đà tăng 2,02%, hướng tới phiên tăng thứ 2 liên tiếp. Tính từ đầu năm 2025, Bitcoin đã tăng hơn 33%, theo Reuters.

Giá Bitcoin lập đỉnh kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày 6.10.2025 ẢNH: REUTERS

"Bitcoin đã tăng vọt kể từ khi giảm xuống dưới 110.000 USD chỉ hơn một tuần trước. Đợt tăng giá hiện tại đồng nghĩa với việc Bitcoin đã tăng khoảng 13% kể từ ngày 28.9", ông David Morrison, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Công ty cung cấp dịch vụ và công nghệ tài chính Trade Nation (Anh).

"Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) hằng ngày đã tăng mạnh và mặc dù điều này cho thấy đà tăng giá đang gia tăng, nhưng có thể Bitcoin sẽ cần phải củng cố trước khi có cơ hội nhảy vọt hơn nữa", theo AFP dẫn lời ông David Morrison.

"Bitcoin là rào cản. Nếu bạn không thể vượt qua nó, bạn phải mua nó. Và tôi nghĩ 12 tuần tới sẽ rất thú vị đối với những người nắm giữ Bitcoin", ông Anthony Pompliano, nhà sáng lập kiêm CEO của Công ty quản lý quỹ đầu tư Professional Capital Management (Mỹ), đã viết trong một lá thư gửi các nhà đầu tư ngày 6.10.

Đợt tăng giá được thúc đẩy bởi dòng tiền mạnh từ các nhà đầu tư tổ chức, chính sách thân thiện hơn với tiền số dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng mối liên hệ ngày càng sâu giữa Bitcoin và hệ thống tài chính toàn cầu.

Sự tăng giá của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh sự suy yếu của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác. Các mức thuế quan mà Tổng thống Trump áp dụng với đối tác thương mại lớn của Mỹ khiến nhà đầu tư tìm đến các tài sản phi truyền thống để đa dạng hóa danh mục.

Bloomberg News trích dẫn lời ông Joshua Lim, Giám đốc thị trường tại công ty môi giới tiền điện tử hàng đầu FalconX (Mỹ), đánh giá: "Với nhiều tài sản, bao gồm cổ phiếu, vàng và thậm chí cả đồ sưu tầm như thẻ bài Pokemon đạt mức cao nhất mọi thời đại, không có gì ngạc nhiên khi Bitcoin được hưởng lợi từ câu chuyện mất giá của đồng USD".

Giá vàng tiếp đà tăng mạnh

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) ngày 6.7 đã nâng dự báo giá vàng tháng 12.2026 từ 4.300 USD lên 4.900 USD/ounce, với lý do dòng vốn đổ vào quỹ giao dịch trao đổi (ETF) mạnh mẽ của phương Tây và khả năng mua vào của các ngân hàng trung ương, theo Reuters.

"Chúng tôi cho rằng rủi ro đối với dự báo giá vàng mới vẫn nghiêng về xu hướng tăng, bởi chỉ cần khu vực tư nhân đa dạng hóa thêm một phần nhỏ danh mục vào vàng cũng có thể khiến lượng nắm giữ ETF vượt xa mức dự kiến dựa trên lãi suất hiện tại", Goldman Sachs nhận định trong báo cáo.

Tính đến sáng 7.10, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 3.960 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh mới 3.977,19 USD trong phiên.

Giá vàng đã tăng 51% trong năm 2025 nhờ lực mua mạnh của các ngân hàng trung ương, nhu cầu gia tăng đối với các quỹ ETF, đồng USD yếu hơn và tâm lý phòng ngừa rủi ro căng thẳng thương mại, địa chính trị của giới đầu tư.

Goldman dự kiến các ngân hàng trung ương sẽ mua trung bình 80 tấn vào năm 2025 và 70 tấn vào năm 2026, trong đó các nền kinh tế mới nổi được cho là sẽ tiếp tục đa dạng hóa dự trữ sang kim loại quý này.

Theo Goldman Sachs, lượng nắm giữ ETF tại phương Tây nhiều khả năng sẽ tăng thêm khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng cắt giảm lãi suất quỹ liên bang khoảng 100 điểm cơ bản vào giữa năm 2026.