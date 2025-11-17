Giá Bitcoin giảm, mất sạch thành quả từ đầu năm

Giá Bitcoin trong ngày 16.11 giảm xuống dưới mức 93.714 USD, thấp hơn mức chốt năm 2024, theo Bloomberg. Như vậy, Bitcoin đã mất đi toàn bộ hơn 30% giá trị tăng thêm từ đầu năm nay do sự phấn khích của thị trường về quan điểm ủng hộ tiền mã hóa của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm, và đợt "nguội" bớt gần đây của các mã cổ phiếu công nghệ dẫn đến sự suy giảm khẩu vị đầu tư tổng thể dành cho tài sản rủi ro.

Mức tăng hơn 30% của Bitcoin từ đầu năm nay đã bị xóa sạch ẢNH: REUTERS

Giá Bitcoin đã tăng kỷ lục lên 126.251 USD vào hôm 6.10 và bắt đầu dao động 4 ngày sau đó, sau những bình luận bất ngờ của ông Trump khiến thị trường toàn cầu lao dốc. Ông Matthew Hougan, trưởng đơn vị đầu tư của hãng quản lý tài sản mã hóa Bitwise Asset Management (Mỹ) cho rằng tiền mã hóa rất nhạy cảm với rủi ro nên thường rớt giá đầu tiên khi tâm lý thị trường chung chuyển sang trạng thái tránh rủi ro.

Trong hơn một tháng qua, nhiều bên mua lớn nhất đã âm thầm rút lại phần đầu tư cho Bitcoin, khiến thị trường mất đi động lực tăng trưởng lên mức kỷ lục trong năm. Reuters hôm 15.11 dẫn thông tin từ công ty nghiên cứu tài sản kỹ thuật số CryptoQuant cho biết những người nắm giữ Bitcoin lâu năm đã bán 815.000 Bitcoin trong 30 ngày trước đó. Công ty nghiên cứu Glassnode cho biết những người này đang đẩy mạnh chốt lời.

Trong lịch sử, Bitcoin cũng từng trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ và sau đó nhanh chóng sụp đổ. Năm 2017, loại tiền kỹ thuật số này tăng hơn 13.000% và một năm sau đó giảm gần 75% giá trị.

Hồi tháng 4, giá Bitcoin giảm xuống thấp đến 74.400 USD khi ông Trump công bố chính sách thuế đối ứng. Theo ước tính, Bitcoin chiếm gần 60% của 3.200 tỉ USD tổng giá trị thị trường tiền mã hóa.

Sự suy thoái của các loại tiền mã hóa nhỏ và kém thanh khoản hơn còn nghiêm trọng hơn. Bloomberg trích dẫn một dữ liệu theo dõi nửa dưới của 100 tài sản kỹ thuật số lớn nhất cho thấy nhóm này đã giảm khoảng 60% giá trị trong năm nay.