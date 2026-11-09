Vụ CEO Nvidia Jensen Huang ngoại tình với nữ doanh nhân Trung Quốc: Bắc Kinh lên tiếng

Ông Huang phát biểu với báo giới bên lề một cuộc triển lãm tại Bắc Kinh hôm 17.7.2025 ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 9.11 đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này từng theo dõi CEO Jensen Huang của Công ty Nvidia (Mỹ), đồng thời gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ.

"Chúng tôi đã trả lời về chuyện này trước đây. Câu chuyện về cái gọi là gián điệp Trung Quốc hoàn toàn là sự phỉ báng và bôi nhọ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày.

Phát biểu được đưa ra sau khi hội đồng quản trị Nvidia thông báo đã mở cuộc điều tra độc lập về thông tin cho rằng ông Huang là mục tiêu của hoạt động tình báo nước ngoài.

Vụ việc càng thu hút sự chú ý khi ông Huang thừa nhận có quan hệ tình ái với một người phụ nữ mà các quan chức Mỹ cho rằng đang làm việc cho tình báo Trung Quốc.

CEO Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, Nvidia điều tra nghi vấn tình báo

Cuối tháng trước, tờ The New York Times dẫn kết luận của các quan chức tình báo Mỹ cho rằng người phụ nữ này đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Người phụ nữ này tên Alice Huang, còn gọi là Huang Le, là một doanh nhân người Trung Quốc có liên hệ với Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu đặt tại Singapore.

Trong thông điệp gửi tới các nhân viên công ty được công bố hôm 8.11, ông Huang thừa nhận mình đã ngoại tình, đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình và tập thể nhân viên công ty.

Theo Reuters, cổ phiếu của Nvidia sụt giảm sau khi có thông tin công ty điều tra nghi vấn liên quan ông Huang.

Hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh cửu trên sàn Hyperliquid và giao dịch cổ phiếu ngoài giờ trên hệ thống Blue Ocean cho thấy giá cổ phiếu Nvidia ở mức khoảng 178,60 USD/cổ phiếu, giảm hơn 4% so với giá đóng cửa phiên thứ sáu trên sàn Nasdaq là 186,64 USD/cổ phiếu.

Cuộc điều tra đã thu hút sự chú ý đặc biệt đến tương lai của ông Huang, trong bối cảnh Nvidia là nhà sản xuất chip giá trị nhất thế giới, còn ông Huang được xem là nhân vật chủ chốt thúc đẩy sự bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Vụ việc khiến bà Madison Huang - con gái của ông Huang và cũng là một giám đốc cấp cao tại Nvidia - đã hủy chuyến thăm Seoul để tham dự một hội nghị của Nvidia dự kiến bắt đầu vào ngày 9.11, theo Reuters.