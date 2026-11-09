Thông tin chấn động về CEO Nvidia Jensen Huang

Hãng chip Nvidia vừa cho biết họ "đang tiến hành một cuộc điều tra độc lập trước những thông tin gần đây cho rằng nhà sáng lập kiêm CEO Jensen Huang đã trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài".

Các ủy ban về đối ngoại và tình báo tại quốc hội Mỹ đã yêu cầu ông Huang ra làm chứng vào tuần tới trong một phiên họp kín về "các quy trình an ninh nhằm chống lại hoạt động gián điệp từ các đối thủ nước ngoài" của Nvidia, theo The Guardian ngày 9.11.

Động thái này diễn ra sau một bài báo trên tờ New York Times hồi tháng 10, cáo buộc ông Huang có mối quan hệ thân thiết với một nữ doanh nhân người Trung Quốc bị nghi ngờ đã chuyển thông tin cho Bắc Kinh. Người phụ nữ này tên là Alice Huang hiện là CEO tại Megaspeed, một công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở ở Singapore.

CEO Nvidia Jensen Huang Ảnh: Reuters

Trước đó, bà từng bị nghi ngờ buôn lậu chip của Nvidia sang Trung Quốc, khiến các quan chức Mỹ phải tiến hành theo dõi và giám sát.

Trong một tuyên bố, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết dù không có lý do gì để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hay các bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, họ vẫn sẽ tiến hành điều tra và xem xét tất cả thông tin hiện có. "Hội đồng quản trị vẫn đặt niềm tin vào ông Jensen cùng đội ngũ lãnh đạo của ông, và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật khi cần thiết".

Phía Nvidia cho biết thêm ông Huang hoàn toàn ủng hộ cuộc rà soát này và đã cam kết sẽ hợp tác đầy đủ.

Tổng thống Trump nói gì sau tin về ông Jensen Huang?

Sau thông tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi ông Jensen Huang của Nvidia là một người đáng kính và ca ngợi những đóng góp của ông cho nước Mỹ, nhưng cho biết ông chưa trao đổi với vị CEO này về các cáo buộc liên quan đến mối quan hệ với một nữ doanh nhân người Trung Quốc.

"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về vấn đề này. Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng cũng khó mà biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra", ông Trump chia sẻ với các phóng viên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 30.9 Ảnh: AP

Ba Lan điều tra khủng bố sau vụ xả súng đẫm máu

Ba Lan ngày 8.11 đã khởi động một cuộc điều tra về hành vi khủng bố sau vụ xả súng tại quảng trường ở Krakow khiến 6 người thiệt mạng. Hôm 7.11, một nam thanh niên người Ba Lan 24 tuổi nổ súng liên tiếp tại trung tâm lịch sử của thành phố lớn thứ hai Ba Lan.

Thủ tướng Donald Tusk gọi đây là hành động khủng bố. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 8.11, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông Guterres đã lên án vụ xả súng, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân, cũng như tới chính phủ và nhân dân Ba Lan.

Ngoài những người thiệt mạng trong vụ xả súng, 3 thi thể khác được tìm thấy tại nhà riêng của nghi phạm ở Ostrowiec Swietokrzyski, cách Krakow khoảng 150 km về phía đông bắc. Cảnh sát cho biết đó là cha mẹ và em gái của nghi phạm. Tay súng đã bị thương trong cuộc đọ súng với cảnh sát và hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.

Ông Trump thông báo triển khai lực lượng đặc nhiệm "Cổng sắt" ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.11 cho biết một lực lượng đặc nhiệm mới đã được triển khai nhằm ngăn chặn các tuyến đường bộ dẫn vào Iran.

"Lực lượng đặc nhiệm 'Cổng sắt' đã chính thức đi vào hoạt động tại Cộng hòa Hồi giáo Iran. Kết hợp với chiến dịch phong tỏa hải quân quy mô lớn nhất trong lịch sử, gần như không có gì có thể lọt vào hoặc thoát ra khỏi Iran!", Tổng thống Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo về việc thành lập một nhóm gồm 20 thành viên, nhằm mở rộng phạm vi phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran.

Iran chờ chuyển biến ở Mỹ sau bầu cử giữa kỳ

AFP sáng 9.11 đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các bên trung gian đang nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đã hoàn toàn ngừng các chuyến đi lại kể từ sau "cú sốc" từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

"Giờ đây, chúng ta phải chờ xem họ mất bao lâu để tiêu hóa được kết quả này, từ đó mới có thể xác định các bước đi tiếp theo", nhà ngoại giao hàng đầu của Iran phát biểu trên đài truyền hình quốc gia.

Cũng trong ngày 8.11, Tổng thống Trump nói với CNN rằng việc lại xảy ra xung đột mới với Iran "khó có thể xảy ra" chừng nào các cuộc đàm phán vẫn còn tiến triển.

"Câu trả lời là khó có khả năng cần phải làm như vậy... Tôi sẽ thực hiện nếu cần thiết, nhưng chúng tôi đã giáng những đòn rất mạnh vào họ. Tôi đã giáng những đòn cực kỳ mạnh. Bạn không thể hình dung nổi tôi đã đánh họ mạnh đến mức nào đâu", ông Trump nói, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ quyết định nối lại xung đột nào cũng đều phụ thuộc vào việc liệu họ có ký một thỏa thuận thực sự vững chắc hay không.