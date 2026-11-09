Đức sắp có nữ tổng thống đầu tiên?

Thủ tướng Merz đưa ra thông báo trên trong một bữa tối dành cho các nhà lãnh đạo thuộc đảng trung hữu CDU của mình, qua đó xác nhận thông tin đã bị rò rỉ từ các nguồn tin trong đảng vào tuần trước.

Việc ông Merz đề cử bà Aigner gần như đảm bảo bà sẽ đắc cử vào ngày 30.1.2027, vì những người tham gia bỏ phiếu chủ yếu là các thành viên từ hai viện trong quốc hội Đức, theo AFP.

Bà Ilse Aigner tại một sự kiện ở thành phố Nuremberg thuộc bang Bavaria của Đức vào năm 2017 Ảnh: AFP

Nếu được chọn, bà Aigner sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Đức. Bà sẽ kế nhiệm đương kim Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier, thuộc đảng Dân chủ xã hội (SPD), tại vị trí chủ yếu mang tính nghi lễ này. Tổng thống Steinmeier, nhậm chức từ năm 2017, sẽ kết thúc hai nhiệm kỳ 5 năm vào tháng 3.2027.

Bà Aigner (62 tuổi) là thành viên của CSU, đảng "chị em" với CDU tại bang Bavaria, và hiện đang giữ chức Chủ tịch nghị viện bang Bavaria.

Theo thông lệ chính trị tại Đức, các đảng trong liên minh cầm quyền thường thống nhất chọn một ứng viên chung cho vị trí tổng thống, vốn được kỳ vọng đứng trên các tranh chấp đảng phái.

Liên minh cầm quyền hiện tại bao gồm các đảng CDU, CSU và SPD. Đảng SPD đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Aigner cho vị trí tổng thống.

Trong thời kỳ bà Angela Merkel làm Thủ tướng Đức, bà Aigner từng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và nhận được sự tôn trọng từ các chính trị gia ngoài đảng của mình.

Ông Dietmar Woidke, một lãnh đạo đảng SPD tại bang Bavaria, chia sẻ với báo Politico rằng bà Aigner là "ứng cử viên hoàn hảo" cho vị trí này.

"Bà ấy am hiểu tường tận chính trị Đức. Bà ấy là người dễ gần, yêu mến mọi người, biết lắng nghe và cũng được người khác lắng nghe", ông Woidke bình luận.

Việc bà Aigner thường xuất hiện trong trang phục truyền thống tại các lễ hội bia ở Đức cũng góp phần nâng cao hình ảnh của bà tại bang Bavaria, theo AFP.

Ngoài ra, cách bà ứng xử với đảng cực hữu AfD tại nghị viện bang Bavaria cũng được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa thái độ lịch thiệp và kiên quyết.

Trong bối cảnh phân cực chính trị gia tăng ở Đức, và khi AfD, đảng có quan điểm cứng rắn về người nhập cư, đạt tỷ lệ ủng hộ kỷ lục 28% trong các cuộc thăm dò dư luận, những người ngưỡng mộ bà Aigner xem nữ chính trị gia này là một nhân tố tiềm năng có khả năng xoa dịu tình hình, theo AFP.

Bà Aigner sinh ra tại Bavaria trong một gia đình điều hành một công ty điện lực. Lúc còn trẻ, bà từng trải qua một giai đoạn khó khăn khi phải phẫu thuật loại bỏ khối u ở lưng do bị ung thư.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ thuật, bà làm kỹ thuật viên điện tử cho một công ty sản xuất trực thăng, trước khi chuyển sang tham gia hoạt động chính trị ở cấp địa phương rồi tiến tới cấp liên bang.