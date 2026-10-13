Cơ hội thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Đức

Hơn 250 đại biểu tham dự diễn đàn đầu tiên của Đức về doanh nghiệp và đầu tư do GBA phối hợp với các đối tác tổ chức ảnh: thụy miên

Diễn đàn Doanh nghiệp và Đầu tư Đức 2026 do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) phối hợp tổ chức.

Theo Chủ tịch GBA Alexander Ziehe, đây cũng là diễn đàn doanh nghiệp và đầu tư đầu tiên được hiệp hội tổ chức tại Việt Nam, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, Tổng lãnh sự quán Đức tại TP.HCM, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Cơ quan Xúc tiến thương mại và đầu tư Đức (GTAI) và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam (Vietrade).

Mở ra cơ hội hợp tác mới



Diễn đàn tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế Đức – Việt Nam, mở rộng cơ hội đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững. Với chủ đề "Đức - Đối tác tin cậy cho kỷ nguyên tăng trưởng mới của Việt Nam", diễn đàn quy tụ hơn 250 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, tổ chức ngoại giao, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và chuyên gia trong nước và quốc tế; cùng hơn 25 diễn giả, khách mời thảo luận và 20 đơn vị triển lãm.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại diễn đàn ảnh: thụy miên

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó chủ tịch UBND TP. HCM, cho biết Đức là đối tác thương mại hàng đầu và là nhà đầu tư quan trọng của Việt Nam tại châu Âu.

Tính riêng tại TP.HCM, trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại với Đức đã đạt gần 2 tỉ USD. Đức hiện có 316 dự án đầu tư tại thành phố với tổng số vốn đăng ký đạt hơn 742 triệu USD, cùng 27 văn phòng đại diện của các doanh nghiệp Đức tại thành phố.

Bên cạnh những con số ấn tượng trên, ông Hà nhận định dư địa hợp tác giữa hai bên vẫn còn rất lớn. Điều này do TP.HCM và Hamburg có nhiều điểm tương đồng về vai trò, tiềm năng và các thế mạnh bổ trợ, đặc biệt trong lĩnh vực cảng biển - logistics, công nghiệp hàng không, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ông Hà bày tỏ mong muốn Hamburg trở thành địa phương thứ 4 của Đức thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP.HCM, để cùng nhau cụ thể hóa các định hướng hợp tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp, từng bước chuyển hóa tiềm năng và thiện chí thành những chương trình, dự án thiết thực.

Tổng lãnh sự CHLB Đức Andrea Sühl trao đổi với doanh nghiệp tham gia triển lãm bên lề diễn đàn ảnh: thụy miên

Sự kết hợp hoàn hảo giữa Đức và Việt Nam Trả lời Báo Thanh Niên, Tổng lãnh sự CHLB Đức Andrea Sühl nhận định tri thức, công nghệ, trình độ kỹ thuật cao và chuyên môn của Đức hoàn toàn có thể đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Việt Nam. "Theo tôi, đây thực sự là sự kết hợp hoàn hảo: Đức có kiến thức và chuyên môn, còn Việt Nam có tiềm năng. Khi hai bên kết hợp được những thế mạnh này, tôi tin rằng đó sẽ là công thức dẫn đến thành công, giúp hai quốc gia cùng nhau phát triển và tiến xa hơn trong tương lai", theo Tổng lãnh sự.

Chia sẻ về triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia, TS Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, nhấn mạnh nền tảng quan hệ hữu nghị lâu dài giữa Đức và Việt Nam, và khẳng định mong muốn mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, logistics, công nghệ, phát triển bền vững, khoa học và giáo dục.

TS Peter Tschentscher, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg, nói về triển vọng hợp tác - đầu tư song phương ảnh: thụy miên

"Chúng tôi mong muốn chia sẻ tri thức, kết hợp thế mạnh của hai bên và cùng xây dựng những chiến lược chung," ông Peter Tschentscher nhấn mạnh.

Hướng đến các dự án chất lượng cao và đối thoại chiến lược

Là trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu của Đức, Hamburg có nhiều kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng cảng biển, số hóa hoạt động logistics, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh. Những thế mạnh này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối với các chuỗi thương mại quốc tế.

Theo bà Đào Thanh Hương, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Việt Nam, Việt Nam đang chuyển trọng tâm từ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về số lượng sang ưu tiên các dự án chất lượng cao, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) luôn đồng hành với các dự án hỗ trợ phát triển bền vững do chính phủ Đức tài trợ tại Việt Nam ảnh: thụy miên

Bốn lĩnh vực được kỳ vọng thu hút làn sóng đầu tư mới từ Đức gồm sản xuất công nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng và logistics, công nghệ và chuyển đổi xanh, cùng phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi công nghiệp.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định sẵn sàng phối hợp với GBA, AHK Vietnam và các cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư theo dự án cụ thể, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ nhà đầu tư Đức từ giai đoạn tìm hiểu cơ hội đến triển khai, mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Trên cơ sở những định hướng hợp tác được chia sẻ tại phiên khai mạc, diễn đàn tập trung thảo luận về các động lực tăng trưởng mới của Việt Nam trong phiên đối thoại chiến lược, đó là đầu tư, cơ sở hạ tầng, công nghệ và nguồn nhân lực.

20 đơn vị tham gia triển lãm bên lề diễn đàn ảnh: thụy miên

Các nội dung trao đổi tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, tăng cường hợp tác công - tư, phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh phiên đối thoại chiến lược, diễn đàn tổ chức ba phiên chuyên đề song song, đi sâu vào những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn giữa Đức và Việt Nam như đầu tư, công nghiệp và cơ sở hạ tầng; công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh; và nguồn nhân lực cho chuyển đổi công nghiệp.

Diễn đàn còn tổ chức các phiên chuyên đề song song, đi sâu vào những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn giữa Đức và Việt Nam ảnh: thụy miên

Các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp cùng trao đổi về cơ hội thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sản xuất bền vững và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó tăng cường hợp tác Đức - Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Diễn đàn cũng dành thời gian thảo luận về vai trò của chất lượng, đổi mới sáng tạo và uy tín thương hiệu trong nâng cao năng lực cạnh tranh. Lấy kinh nghiệm từ Đức, phiên thảo luận tập trung vào những giá trị cốt lõi của thương hiệu "Made in Germany", bao gồm tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và niềm tin của người tiêu dùng.

Qua đó, các diễn giả chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.