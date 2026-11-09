Thăm Argentina, Giáo hoàng Leo XIV đưa ra phát biểu đáng chú ý

GIáo hoàng Leo XIV và Tổng thống Argentina Javier Milei tại trung tâm Palacio Libertad thuộc Buenos Aires hôm 8.11 ảnh: reuters

Tại Trung tâm Văn hóa Palacio Libertad, thủ đô Buenos Aires, giáo hoàng Leo hôm 8.11 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi đến Argentina, theo Reuters hôm nay 9.11.

Trước sự hiện diện của Tổng thống Javier Milei, các quan chức chính phủ, đại diện ngoại giao và xã hội dân sự, Giáo hoàng nói với ông Milei rằng các nhà lãnh đạo phải tìm cách cải thiện đời sống của mọi công dân và biết rõ những giới hạn của quyền lực.

"Quyền lực chỉ thực sự chính đáng nhất khi được thực thi theo tinh thần phục vụ", Giáo hoàng nói trong chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu giáo hội Công giáo đến Argentina kể từ năm 1987.

"Những người nắm giữ quyền lực có nhiệm vụ hành động với sự thận trọng, thừa nhận những giới hạn của quyền lực giao phó cho họ, và đưa ra các quyết định vì lợi ích của toàn thể cộng đồng", theo ông.

Trong bài phát biểu hoan nghênh Giáo hoàng Leo đến Argentina, ông Milei nhấn mạnh quyền được sống, quyền tự do và quyền sở hữu là nền tảng của hiến pháp Argentina.

Theo kế hoạch, Giáo hoàng dự kiến sẽ đến thăm 4 thành phố của Argentina từ nay cho đến ngày 11.11. Argentina là quê hương của cố Giáo hoàng Francis, người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo. Dù vậy, lúc còn sống Giáo hoàng Francis chưa từng quay lại Argentina sau khi đứng đầu Vatican.