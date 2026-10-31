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    Giáo hoàng Leo XIV với lá phiếu lịch sử

    Thụy Miên
    Thụy Miên

    Giáo hoàng Leo XIV đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên một giáo hoàng bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử chính trị.

    Pope Leo makes history with US midterm vote - Ảnh 1.

    Giáo hoàng Leo XIV đã bỏ phiếu bầu qua thư trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026 tại Mỹ

    ảnh: reuters

    Văn phòng Báo chí Tòa Thánh hôm 30.10 xác nhận Giáo hoàng Leo XIV đã thực hiện quyền công dân Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, thể hiện niềm tin vào "quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia các tiến trình dân chủ".

    Cũng theo Văn phòng Báo chí, Giáo hoàng Leo đã bỏ phiếu bầu qua thư ở Chicago. Tuy nhiên, không rõ giáo hoàng lần này đã bỏ phiếu cho ứng viên nào.

    Báo The New York Times dẫn các hồ sơ cấp bang và địa phương ghi nhận trước khi được bầu làm giáo hoàng, công dân Robert Francis Prevost từng bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ lần lượt vào năm 2008 và 2010. Ông cũng bỏ phiếu trong 3 cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trong những năm tiếp theo.

    "Đức Thánh Cha cũng xác nhận, trong những năm sinh sống ở Peru, ngài đã thực hiện quyền bỏ phiếu mỗi khi đủ điều kiện", Văn phòng Báo chí cho biết thêm.

    Cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ dự kiến diễn ra ngày 3.11.

    Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện Mỹ sẽ được đưa ra bầu lại với nhiệm kỳ hai năm.

    Tại Thượng viện, 35 trong tổng số 100 ghế cũng được đưa ra bầu.

    Bên cạnh đó, cử tri tại 36 bang sẽ tham gia bầu thống đốc, cùng nhiều chức danh khác ở cấp bang và địa phương.

    Hồi tháng 9, Giáo hoàng Leo kêu gọi các tín hữu hãy rũ bỏ "tất cả sự thụ động và thờ ơ" trước những diễn biến của thời cuộc.

    "Chúng ta không thể tiếp tục là người xem đứng ngoài cuộc, thay vào đó, chúng ta phải lắng nghe với con tim, cho phép bản thân đón nhận những thách thức và chủ động tham gia", ông phát biểu trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần tại Quảng trường Thánh Peter vào lúc đó.

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