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    Tình hình Giáo hoàng Leo XIV sau xuất viện

    Vi Trân
    Vi Trân
    Ngày 18.10, Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi) đã có thể chủ trì thánh lễ tại Vatican sau khi xuất viện 1 ngày, theo AFP.

    Giáo hoàng bất ngờ thông báo tình trạng sức khỏe và kế hoạch phẫu thuật tại buổi thánh lễ vào ngày 11.10.

    Đến hôm 13.10, người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã được phẫu thuật cắt bỏ một phần lá phổi bên phải. Ông được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, dạng ung thư phổi phổ biến nhất.

    Tình hình Giáo hoàng Leo XIV sau xuất viện - Ảnh 1.

    Giáo hoàng Leo XIV rời bệnh viện ngày 17.10

    Ảnh: AP

    Chỉ sau vài ngày, ông đã có thể tự đi lại và giải quyết một số công việc. Bác sĩ Stefano Margaritora, Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli - nơi Giáo hoàng Leo được điều trị, cho biết ca mổ diễn ra suôn sẻ và vị chủ chăn đã hồi phục nhanh chóng mà không cần hỗ trợ nhiều. 

    Ông Margaritora nói rằng Giáo hoàng Leo bị ung thư giai đoạn đầu, "không có triệu chứng hô hấp và cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh". Vatican xác nhận các xét nghiệm đang được tiến hành để xác định khối u có thuộc dạng ác tính và có di căn chưa.

    Bác sĩ Margaritora đánh giá Giáo hoàng Leo sẽ hoàn toàn bình phục trong khoảng 10 ngày nữa và không có lý do gì về y tế để cản trở chuyến công du của ông trong khoảng 3 tuần nữa. Theo lịch trình, từ ngày 6 - 17.11, Giáo hoàng Leo sẽ có chuyến thăm 3 nước Nam Mỹ gồm Uruguay, Argentina và Peru - nơi ông từng hoạt động truyền giáo trong 2 thập niên. 

    Nhà lãnh đạo sẽ di chuyển máy bay liên tục và có 2 chuyến bay bằng trực thăng lên địa điểm nằm trên vùng núi cao, theo AP. Khi xuất viện ngày 17.10, Giáo hoàng Leo nói đã "khỏe hơn nhiều" và cảm ơn những người đã thăm hỏi. 

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