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    Giáo hoàng Leo XIV chủ trì thánh lễ sau ca mổ ung thư phổi

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ
    Giáo hoàng Leo XIV ngày 18.10 chủ trì thánh lễ đầu tiên tại Vatican sau ca phẫu thuật ung thư phổi, đồng thời thông báo sức khỏe đang hồi phục và sẽ dần trở lại các hoạt động thường ngày.

    Theo Reuters, Giáo hoàng Leo XIV (71 tuổi) đã chủ trì buổi đọc kinh từ cửa sổ Cung điện Tông đồ nhìn ra Quảng trường Thánh Peter tại Vatican. Hàng ngàn tín đồ tập trung bên dưới đã vỗ tay, ca hát chào đón khi Giáo hoàng xuất hiện với giọng nói rõ ràng, khỏe khoắn.

    Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện tại Vatican ngày 18.10.2026

    ẢNH: REUTERS

    Trong bài phát biểu, Giáo hoàng cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã điều trị cho ông, cùng những người trên khắp thế giới đã cầu nguyện cho sức khỏe của mình.

    "Trải nghiệm này đã mang lại cho tôi cảm giác gần gũi sâu sắc với tất cả những người đang trải qua bệnh tật hoặc đau yếu", Giáo hoàng Leo XIV chia sẻ.

    Ông cho biết giai đoạn khó khăn đã qua và sẽ từng bước trở lại thực hiện các nhiệm vụ. "Tôi sẽ dần tiếp tục các hoạt động của mình, với sự giúp đỡ của Chúa và những lời cầu nguyện của các bạn", Giáo hoàng nói.

    Sự kiện diễn ra một ngày sau khi Giáo hoàng xuất viện, sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở phổi phải. Các bác sĩ xác nhận người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã mắc ung thư biểu mô tuyến phổi, dạng ung thư phổi phổ biến nhất, song quá trình hồi phục sau phẫu thuật diễn ra thuận lợi.

    Trước đó, thông tin Giáo hoàng mắc ung thư đã gây lo ngại trong cộng đồng 1,4 tỉ tín hữu toàn cầu, bởi ông vốn được biết đến với lối sống năng động và sức khỏe tốt kể từ khi được bầu chọn vào tháng 5.2025.

    Các bác sĩ nhận định tình trạng sức khỏe hiện tại không cản trở kế hoạch công du Nam Mỹ của Giáo hoàng Leo từ ngày 6 - 17.11, với các điểm đến gồm Uruguay, Argentina và Peru.

    "Tôi cho rằng không có lý do y khoa nào ngăn cản chuyến đi", giáo sư Stefano Margaritora, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho Giáo hoàng, nói với Vatican News. Tuy nhiên, lịch trình dự kiến có điểm dừng tại thành phố Cusco của Peru, nằm ở độ cao khoảng 3.350 m so với mực nước biển, nơi lượng oxy trong không khí thấp hơn đáng kể so với vùng đồng bằng, theo CNN.

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