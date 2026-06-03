Lần đầu tiên nữ giáo dân lãnh đạo cơ quan truyền thông của Vatican

Theo Reuters hôm nay 3.6 dẫn thông báo của Tòa thánh Vatican, bà Alvarado sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ mới từ ngày 1.11, thay thế ông Paolo Ruffini, người sắp nghỉ hưu. Cơ quan truyền thông Vatican - được cố Giáo hoàng Francis thành lập năm 2015 - là nơi có vai trò quan trọng, phụ trách trang tin tức Vatican News, đài phát thanh Vatican, văn phòng báo chí, nhà xuất bản và thư viện phim của Tòa thánh.

Bà Maria Montserrat Alvarado, Chủ tịch EWTN News, phát biểu gần Quảng trường Thánh Peter tại Vatican ngày 1.5.2025

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Bà Alvarado mang quốc tịch Mỹ từ năm 2008. Theo Vatican News, dù các nữ tu và phụ nữ giáo dân từng nắm giữ nhiều vị trí có ảnh hưởng trong Giáo hội La Mã, bà Alvarado là "người phụ nữ không thuộc dòng tu đầu tiên được bổ nhiệm làm người đứng đầu một bộ phận của Tòa thánh".

Trong tuyên bố sau khi được bổ nhiệm, bà Alvarado cho biết quyết định này đến bất ngờ, nhưng bà đón nhận với "mong muốn chân thành được phục vụ Đức Thánh cha khi ông bắt đầu thời kỳ giáo hoàng của mình".

"Tôi biết ơn ông Paolo Ruffini vì sự lãnh đạo của ông trong những năm qua và trong tình bạn và hy vọng, mong muốn tiếp tục công việc quan trọng nhằm củng cố bộ phận này, để cơ quan có thể tiếp tục phục vụ giáo hội tại Rome và trên toàn thế giới...", bà nói.

Bà Alvarado công tác tại Hãng truyền thông Công giáo EWTN News (trụ sở Mỹ) với vai trò người dẫn chương trình tin tức, trước khi giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành từ năm 2023.

Việc bổ nhiệm bà Alvarado được xem là dấu hiệu cho thấy Giáo hoàng Leo XIV, vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ, đang tiếp nối một số định hướng cải cách của cố Giáo hoàng Francis. Trong 12 năm lãnh đạo, cố Giáo hoàng Francis đã thúc đẩy mạnh hơn vai trò của phụ nữ tại Vatican, đồng thời bổ nhiệm nhiều phụ nữ, cả tu sĩ lẫn giáo dân, vào các vị trí cấp cao trong bộ máy điều hành của giáo hội, theo The Guardian.

Trong những tháng cuối đời, Giáo hoàng Francis đã bổ nhiệm 2 nữ tu Raffaella Petrini và Simona Brambilla vào các vị trí quan trọng, đồng thời nhiều lần lên tiếng chỉ trích "tư tưởng trọng nam khinh nữ" trong giáo hội.

Không chỉ mở rộng vai trò của phụ nữ, cố Giáo hoàng Francis cũng tiến hành hiện đại hóa hệ thống truyền thông của Vatican, hướng đến phong cách truyền đạt bớt trang trọng, gần gũi và dễ tiếp cận hơn. Giáo hoàng Leo XIV cũng cho thấy mong muốn tiếp tục điều chỉnh lĩnh vực này.