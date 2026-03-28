Giáo hoàng đầu tiên đến Monaco sau gần 500 năm

Trí Đỗ
Trí Đỗ
28/03/2026 20:22 GMT+7

Giáo hoàng Leo XIV đã thăm Monaco ngày 28.3, đánh dấu chuyến công du châu Âu đầu tiên kể từ khi nhậm chức và là lần đầu tiên một giáo hoàng đến quốc gia này sau 488 năm.

Theo Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV sẽ được Thân vương Albert II và Công nương Charlene đón tiếp trước khi đến Cung điện hoàng gia - nơi ở của triều đại Grimaldi từ thế kỷ 13. Lần gần nhất một giáo hoàng đến Monaco là vào năm 1538, đó là Giáo hoàng Paul III, theo The Guardian.

Đức Giáo hoàng Leo XIV (giữa) cùng Công nương Charlene và Thân vương Albert II của Monaco xuất hiện trên ban công phòng trưng bày Hercules tại Cung điện hoàng tử ở Monaco, ngày 28.3.2026

Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni mô tả Monaco là "một quốc gia nhỏ với tầm nhìn rộng lớn", cho rằng chuyến thăm mang lại cơ hội để Giáo hoàng Leo XIV - vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên - gửi thông điệp tới châu Âu.

Trong chương trình công du, Giáo hoàng sẽ gặp riêng Thân vương Albert, sau đó di chuyển bằng xe chuyên dụng đến nhà thờ chính tòa Monaco và cử hành thánh lễ tại sân vận động Louis II. Vatican cho biết chủ đề "bảo vệ sự sống" sẽ là một trọng tâm trong chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV.

Khoảng 15.000 tín đồ dự kiến tham dự thánh lễ, nhiều người đến từ khu vực lân cận như Ý. Báo Nice-Matin ghi nhận cảnh người dân xếp hàng dài dưới mưa để nhận vé vào sân, cho thấy sự mong đợi lớn đối với chuyến thăm.

Chuyến đi được cho là khá bất ngờ trong giới quan sát Vatican. Việc lựa chọn Monaco có thể là "một cử chỉ tinh tế" nhằm hướng sự chú ý tới các quốc gia nhỏ ở châu Âu. Một số ý kiến khác cho rằng đây là lựa chọn khác biệt so với người tiền nhiệm - Giáo hoàng Francis - vốn ưu tiên các khu vực nghèo hoặc bị bỏ quên.

Tuy nhiên, Monaco cũng có những điểm tương đồng với Vatican: quy mô nhỏ, cộng đồng Công giáo mạnh và ảnh hưởng quốc tế đáng kể. Giới quan sát cho rằng chuyến thăm có thể mang tính biểu tượng, vừa tôn giáo vừa ngoại giao.

Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV đã thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Thổ Nhĩ Kỳ và Li Băng, đồng thời dự kiến thăm châu Phi trong tháng 4. Dù đã nhận được lời mời từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông chưa xác nhận chuyến thăm Washington, được cho là nhằm tránh tạo ấn tượng ưu tiên quốc gia quê hương.

Thông điệp Giáng sinh của Giáo hoàng: Từ chối giúp người nghèo là chối bỏ Chúa

Giáo hoàng Leo XIV trong đêm Giáng sinh kêu gọi mọi người giúp đỡ người nghèo, đồng thời cho rằng 'nền kinh tế méo mó' khiến nhiều người đối xử với nhau như thứ hàng hóa đơn thuần.

