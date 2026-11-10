Tỉ phú Elon Musk và giới tài chính nói gì sau bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA?

Theo The Guardian ngày 10.11, nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon đã công khai bênh vực ông Jensen Huang khi thông tin về cuộc điều tra gây xôn xao giới công nghệ Mỹ.

CEO NVIDIA Jensen Huang, Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỉ phú Elon Musk (hàng dưới từ trái sang) trong một cuộc họp các nhà lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng ngày 29.9.2026

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Tỉ phú Elon Musk bày tỏ đồng tình với nhà đầu tư mạo hiểm Shaun Maguire - người cho rằng CEO NVIDIA đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong đời tư nhưng vẫn là "một trong những doanh nhân vĩ đại nhất thế hệ này". Ông Maguire nhấn mạnh vai trò của ông Huang đối với ngành trí tuệ nhân tạo (AI) Mỹ, đồng thời cảnh báo không nên để vụ việc gây tổn hại đến năng lực cạnh tranh công nghệ của nước này.

Tỉ phú Bill Ackman, nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng, cũng kêu gọi công chúng ủng hộ ông Huang và gia đình. "Ngay cả những người tuyệt vời cũng có thể mắc sai lầm", ông viết. Tuy nhiên, ông Ackman sau đó làm rõ rằng sự ủng hộ không đồng nghĩa với việc CEO NVIDIA được miễn trách nhiệm, đồng thời bày tỏ hy vọng vụ việc không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ.

"Tôi nghĩ anh ấy là một người chính trực", Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ CEO NVIDIA, đồng thời cho rằng ông Jensen Huang nên tiếp tục giữ chức vụ.

Làn sóng ủng hộ xuất hiện sau khi ông Huang bị điều tra nội bộ về mối quan hệ ngoài hôn nhân với bà Alice Huang, nữ doanh nhân bị giới tình báo Mỹ nghi hoạt động cho chính phủ Trung Quốc.

Trong email gửi nhân viên ngày 8.11, CEO NVIDIA thừa nhận đã ngoại tình và cam kết hợp tác với cuộc điều tra. Cùng ngày, hội đồng quản trị NVIDIA xác nhận đang xem xét thông tin ông có thể là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Theo The New York Times, giới tình báo Mỹ nghi bà Alice Huang đã tìm cách tác động để ông Jensen Huang vận động Tổng thống Donald Trump nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến sang Trung Quốc. CEO NVIDIA từng nhiều lần công khai đề nghị điều chỉnh chính sách này, song chưa có bằng chứng được công bố cho thấy ông hành động theo chỉ đạo của Bắc Kinh.

NVIDIA khẳng định không có bí mật thương mại hay thông tin liên quan an ninh quốc gia Mỹ bị xâm phạm. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bác bỏ cáo buộc nước này tiến hành chiến dịch tình báo nhằm vào ông Huang, gọi đây là những thông tin "hoàn toàn vô căn cứ và mang tính vu khống".

Tiêu điểm quốc tế ngày 10.11: Mỹ cô lập Iran bằng 'cổng sắt' | CEO Jensen Huang gây sóng gió

Vụ việc đặt NVIDIA trước những bất ổn về tương lai lãnh đạo, khi tập đoàn giữ vai trò then chốt trong sự bùng nổ AI toàn cầu. Suốt hơn 3 thập niên điều hành NVIDIA, ông Huang đã đưa doanh nghiệp trở thành một trong những nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới, đồng thời có tiếng nói lớn trong chính sách công nghệ Mỹ, đặc biệt về kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc.

Những lo ngại cũng phản ánh trên thị trường chứng khoán. Theo The Guardian, cổ phiếu NVIDIA giảm 4,2% trong phiên giao dịch ngày 9.11, xuống mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 7.4, giữa lúc nhà đầu tư đánh giá những hệ lụy tiềm tàng từ cuộc điều tra.