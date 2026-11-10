Nữ doanh nhân liên quan bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang là ai?

Hãng AFP ngày 9.11 đưa tin, CEO NVIDIA Jensen Huang xác nhận trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8.11 rằng ông đã ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến gia đình cùng các nhân viên.

Theo tờ The New York Times, người phụ nữ được cho là có quan hệ tình cảm với ông Huang là nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang.

Trước những cáo buộc trên, CEO NVIDIA cũng cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của công ty về nghi vấn ông trở thành mục tiêu của một hoạt động tình báo nước ngoài. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 9.11 cũng đã bác bỏ thông tin Bắc Kinh từng theo dõi CEO NVIDIA, đồng thời gọi các câu chuyện về gián điệp là những cáo buộc vô căn cứ.

Nữ doanh nhân Alice Huang là ai?

Theo thông tin từ tờ The Economic Times, bà Alice Huang được cho là bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực báo chí truyền hình tại Đài truyền hình Hồ Nam và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Rời lĩnh vực truyền thông, bà Huang chuyển sang làm trợ lý cho chủ tịch bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC. Sau đó, bà tiếp tục sự nghiệp tại CITIC Securities, một công ty dịch vụ tài chính lớn của Trung Quốc, với vị trí phó chủ tịch.

Tờ The Times cho hay bà Huang còn từng làm giám đốc điều hành tại một quỹ đầu tư ở Thượng Hải (Trung Quốc). Quỹ này từng rót vốn vào công ty game 7Road của Trung Quốc và có mối liên hệ với một số doanh nghiệp được nhà nước hậu thuẫn.

Bà Alice Huang tham dự bữa tối do ông Jensen Huang chủ trì tại một nhà hàng ở Đài Bắc hồi tháng 5.2025 ẢNH: AFP

Chuyển sang lĩnh vực công nghệ, bà Alice Huang giữ chức CEO Megaspeed International, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu. Theo thông tin trên trang LinkedIn, Megaspeed có văn phòng tại Singapore, Malaysia và Indonesia, với khoảng 2 - 10 nhân viên cùng 25 thành viên liên kết.

Tuy nhiên, hiện chưa đủ cơ sở để xác thực một số thông tin về quá trình công tác và các chức vụ mà bà Alice Huang từng đảm nhiệm.

Mối liên hệ giữa CEO NVIDIA và bà Huang?



Theo AFP, dù cùng mang họ Huang, nữ doanh nhân Alice Huang không có quan hệ huyết thống với CEO NVIDIA Jensen Huang. Mối liên hệ giữa 2 người được cho là bắt nguồn từ hoạt động kinh doanh, bởi Megaspeed International, công ty bà Huang điều hành có phần giới thiệu trên website là "đối tác kinh doanh cốt lõi của mảng điện toán đám mây của NVIDIA tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương".

Trước những thông tin liên quan đến mối quan hệ giữa 2 người, tập đoàn NVIDIA cho rằng các cuộc tiếp xúc giữa CEO Jensen Huang và nữ doanh nhân Trung Quốc chỉ xuất phát từ hoạt động kinh doanh thông thường. Trả lời tờ The Times vào cuối tháng 10, người phát ngôn NVIDIA John Rizzo giải thích: "Việc ông Jensen tương tác với bà Huang không phải là điều bất thường hay ngoài dự đoán. Gặp gỡ khách hàng là một phần công việc của CEO; ông Jensen nói chuyện với hàng nghìn giám đốc điều hành khách hàng mỗi năm", theo trang Business Insider.

Dù vậy, những hình ảnh ghi lại các lần xuất hiện cùng nhau của 2 người tiếp tục thu hút sự chú ý. Vào năm 2024, trong 1 bức ảnh được đăng tải trên LinkedIn ghi lại cảnh ông Huang mặc áo khoác da, ngồi cạnh một phụ nữ tóc dài, đeo trang sức nổi bật tại một bữa tiệc trong ngành công nghệ. Người phụ nữ này được cho là bà Alice Huang.

Đến năm 2025, cả 2 bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một bữa tối do CEO NVIDIA tổ chức ở một nhà hàng Trung Quốc tại Đài Bắc, trong khuôn khổ Computex, triển lãm công nghệ hàng đầu của Đài Loan.

Các phóng viên có mặt bên ngoài nhà hàng đã ghi lại nhiều khoảnh khắc giữa 2 người qua cửa kính và lối ra vào. Trong các đoạn phát trực tiếp của báo chí, ông Jensen Huang được nhìn thấy vòng tay ôm bà Alice Huang khi bà hôn lên má phải của ông. Sau đó, bà Huang đi theo CEO NVIDIA vào nhà hàng và có lúc đặt tay vuốt lưng ông. Kết thúc bữa tối, cả 2 cùng lên một chiếc xe rời đi.

Trước những hình ảnh và thông tin trên, ông Jensen Huang tiếp tục khẳng định các cuộc tiếp xúc giữa 2 người chỉ liên quan đến công việc. Tuy nhiên, tờ The New York Times và The Wall Street Journal cho biết các quan chức Mỹ trong năm 2025 đã nhận định bà Alice Huang đang tiếp cận ông Jensen Huang với tư cách 1 điệp viên.

Trong một phát biểu vào tuần trước, ông Huang cũng tái khẳng định: "Mối quan hệ và sự tương tác của chúng tôi đều liên quan đến Megaspeed, và tất cả đều hoàn toàn bình thường và không có gì bất thường", theo trang Business Insider.

Đến ngày 8.11, CEO NVIDIA thông báo với nhân viên rằng ông đã ngoại tình và gửi lời xin lỗi đến gia đình.

CEO của NVIDIA Jensen Huang và vợ ẢNH: REUTERS

Nghi vấn gián điệp và mối liên hệ với ngành chip AI?

Sau thông tin về mối quan hệ tình cảm với CEO NVIDIA, bà Alice Huang trở thành tâm điểm của những nghi vấn liên quan đến hoạt động tình báo Trung Quốc. Theo tờ The New York Times, chính phủ Mỹ đã điều tra doanh nghiệp Megaspeed từ năm 2024 về khả năng công ty này hướng nguồn cung chip NVIDIA sang Trung Quốc.

Không chỉ bị giới chức Mỹ chú ý, Megaspeed còn nằm trong diện điều tra của Singapore. Tờ The New York Times cho hay giới chức Singapore đã thẩm vấn bà Alice Huang vào năm 2025. Trước đó, hãng tin Bloomberg cũng đưa tin Singapore điều tra Megaspeed với cáo buộc buôn lậu chip NVIDIA sang Trung Quốc.

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Trước những thông tin này, Megaspeed đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc. Trong tuyên bố hồi tháng 12.2025, công ty cho rằng bài viết của Bloomberg "chứa thông tin sai lệch và những lời ám chỉ không chính xác, bao gồm cả những gợi ý rằng [Megaspeed] có thể đã tham gia vào các vụ chuyển chip bất hợp pháp".

Theo trang Business Insider, Megaspeed cũng bắt đầu thu hút sự chú ý sau khi The New York Times đưa tin các nhà chức trách Mỹ đang tìm hiểu xem công ty này cùng chi nhánh tại Malaysia có hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận chip AI của NVIDIA bất chấp lệnh kiểm soát xuất khẩu của Washington hay không.

Những cuộc điều tra trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ siết chặt hoạt động xuất khẩu các dòng chip bán dẫn tiên tiến nhất của NVIDIA sang Trung Quốc. Phía Washington viện dẫn lý do an ninh quốc gia, đồng thời tìm cách duy trì lợi thế trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) với Bắc Kinh. Các dòng chip này có vai trò quan trọng trong việc huấn luyện và vận hành những hệ thống AI tiên tiến, vốn có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực quân sự.

Bên cạnh đó, tờ The New York Times, dẫn lời những người am hiểu về hoạt động giám sát, cho biết bà Alice Huang có nhiều mối quan hệ cấp cao trong ngành công nghiệp chip AI toàn cầu. Những mối quan hệ này càng khiến giới chức Mỹ quan tâm đến vai trò của bà trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh cạnh tranh ảnh hưởng trong lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Tuy nhiên, hãng tin AFP ngày 9.11 cho hay Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ thông tin nước này từng theo dõi CEO Jensen Huang của Công ty NVIDIA (Mỹ), đồng thời gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ.

"Chúng tôi đã trả lời về chuyện này trước đây. Câu chuyện về cái gọi là gián điệp Trung Quốc hoàn toàn là sự phỉ báng và bôi nhọ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu trong cuộc họp báo thường ngày.