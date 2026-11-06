Ukraine muốn đòi Mỹ khoản viện trợ 16 tỉ USD bị đóng băng

Trong cuộc trao đổi với kênh TSN ngày 5.11, Tổng thống Zelensky đã nhận được câu hỏi liệu Kyiv có kỳ vọng nhận thêm viện trợ lớn từ Mỹ sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, theo tờ The New Voice of Ukraine.

Trả lời câu hỏi trên, ông Zelensky cho biết Ukraine cần tiếp tục yêu cầu Washington giải ngân khoản tiền còn thiếu. “Chúng ta phải giải quyết vấn đề này. Chúng ta nhất định phải nêu lên vấn đề theo các thỏa thuận và quyết định trước đây, 16 tỉ USD đã bị đóng băng và không được giải ngân”.

Ông nói thêm: “Chúng tôi biết ơn tất cả những gì đã được trao tặng, nhưng Ukraine phải đấu tranh để giành lại ít nhất số tiền này”.

Theo Hãng thông tấn Ukrinform, ông Zelensky cho biết Ukraine không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường sức mạnh, ít nhất là cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu rõ khoản 16 tỉ USD liên quan đến những thỏa thuận nào, cũng như không giải thích liệu số tiền này đã được quốc hội Mỹ chính thức thông qua hay chưa.

Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kyiv hồi tháng 10.2026 ẢNH: AP

Sau khi đảng Dân chủ Mỹ giành thắng lợi trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Zelensky cho rằng Kyiv cần điều chỉnh chiến lược để thích ứng với những thay đổi trong cán cân quyền lực chính trị tại Mỹ. Theo ông, cách tiếp cận phù hợp có thể giúp Ukraine tăng cơ hội nhận thêm viện trợ từ Washington.

Trước đó, ông Zelensky cũng bày tỏ hy vọng viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ tăng lên sau chiến thắng của đảng Dân chủ. Ông nhấn mạnh Kyiv cần thiết lập đối thoại hiệu quả với chính quyền và quốc hội Mỹ, đồng thời duy trì sự ủng hộ từ cả 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra phản hồi về tuyên bố của Tổng thống Zelensky.

Ông Trump gặp đặc phái viên của ông Putin, tiết lộ sắp ký thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích quy mô hỗ trợ dành cho Ukraine dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden (2021-2025). Bên cạnh đó, ông Trump cũng cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine chưa nghiêm túc theo đuổi giải pháp hòa bình thông qua đàm phán, theo AP.

Hồi tháng 9, Reuters cho hay ông Trump còn thúc đẩy kế hoạch yêu cầu các đồng minh châu Âu bồi hoàn chi phí chi phí Mỹ viện trợ quân sự và đạn dược từng được gửi tới Ukraine.

Dù vậy, đài RBC-Ukraine cho hay các nhà lãnh đạo châu Âu đã khuyên ông Zelensky không cần cảm thấy có lỗi về các yêu cầu viện trợ quân sự vì đó là nhu cầu quốc phòng thiết yếu.

Theo trang Ukraine Oversight, Mỹ đã cung cấp khoảng 196 tỉ USD viện trợ cho Kyiv kể từ năm 2022.