Tiếp tục nóng ở eo biển Hormuz

Al Jazeera tối 5.11 đưa tin Hải quân Iran cho biết có thêm hai tàu chở dầu đã trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz và bốc cháy.

Trong một tuyên bố được đài truyền hình Iran IRIB công bố, Hải quân Iran tuyên bố rằng: "Việc phớt lờ các cảnh báo hàng hải và tiến vào các khu vực cấm mà không có sự phối hợp được cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ hỏa hoạn trên hai tàu chở dầu này".

Tính đến nay, Hải quân Iran đã ghi nhận tổng cộng ít nhất 5 tàu chở dầu bốc cháy khi cố gắng đi qua tuyến đường thủy này thông qua các "lộ trình không được cấp phép" trong vòng 24 giờ qua.

Tình hình ở eo biển Hormuz vẫn tiếp tục nóng Ảnh: AP

Trước đó cùng ngày, Hãng tin Fars dẫn thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rằng một tàu chở dầu lớn đã trúng thủy lôi, bốc cháy và phải dừng lại và một siêu tàu chở dầu khác cũng phải dừng lại do hỏa hoạn lớn khi đang rời khỏi khu vực phía đông eo biển Hormuz. Ngoài ra, một tàu kéo tiếp cận siêu tàu này để dập lửa cũng đã bốc cháy.

Hiện chưa có xác nhận nào từ các cơ quan chức năng hàng hải về những sự việc nêu trên.

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp cho Tổng thống Nga Putin

Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 5.11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đã chuyển một thông điệp từ Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, tuy nhiên không nêu rõ nội dung của thông điệp này.

Trong khi đó, Sputnik dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã tiếp ông Mohsen Rezaei tại Điện Kremlin trong ngày 5.11.

Hỏa hoạn thảm khốc tại một ngôi nhà ở New York

AFP khuya 5.11 đưa tin, 6 người đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà ở New York vào sáng sớm cùng ngày (giờ Mỹ).

Hiện trường vụ cháy thảm khốc ở New York ngày 5.11 Ảnh: AP

Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani mô tả vụ cháy tại căn nhà ở Brooklyn này là một vụ việc thảm khốc. "Tôi vô cùng đau lòng khi phải thông báo rằng 6 cư dân New York đã thiệt mạng", ông Mamdani phát biểu với các phóng viên, đồng thời cho biết lực lượng cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường trong vòng chưa đầy 4 phút.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ các cửa sổ của một ngôi nhà nằm trong dãy nhà liền kề tại khu phố Sunset Park, cách Manhattan khoảng 8 km.

Ngoài ra, 4 người dân khác đã bị thương, cùng với 3 lính cứu hỏa và 2 sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ. Ông Mamdani lưu ý rằng hiện còn quá sớm để xác định nguyên nhân vụ cháy, nhưng kết quả điều tra sẽ được công bố rộng rãi.

Nhiều chuyến bay ở châu Âu bị cảnh báo đánh bom giả

Các nhà chức trách và các hãng hàng không cho biết, máy bay chiến đấu của Ý, Pháp và Bulgaria đã được điều động khẩn cấp vào ngày 5.11, trong bối cảnh khoảng 20 chuyến bay trên khắp châu Âu phải đối mặt với các cảnh báo đánh bom giả. Sự việc đã lặp lại trong ba ngày liên tiếp.

Theo AFP, các cảnh báo giả này nhắm vào các chuyến bay từ Hy Lạp đến Anh, đặc biệt tập trung vào các hãng hàng không giá rẻ và các chuyến bay đến hoặc đi từ Bulgaria, CH Czech và Ý.

Ba chuyến bay đã phải chuyển hướng, nhưng tất cả các máy bay đều hạ cánh an toàn và không phát hiện thấy chất nổ nào.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ việc này. Tuy nhiên, một lời đe dọa nhắm vào hai chuyến bay được gửi đến các sân bay ở Rome và sau đó được một tờ báo Ý đăng tải có chứa những thông điệp mang tính thù ghét phụ nữ.

Google, Meta và TikTok kiện bang California

Google, Meta và TikTok đã đệ đơn kiện bang California (Mỹ) trong các vụ kiện riêng biệt nhằm ngăn chặn việc thực thi một đạo luật mới của bang, vốn được thiết kế để hạn chế nguy cơ gây nghiện các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

Đạo luật này cấm các nền tảng nêu trên cung cấp cho trẻ em những "tính năng khai thác tâm lý" có thể dẫn đến hành vi sử dụng cưỡng ép, chẳng hạn như đưa ra các đề xuất cá nhân hóa hoặc tự động phát video. Đạo luật cũng yêu cầu xóa các tài khoản của trẻ em có sử dụng những tính năng này, theo Reuters khuya 5.11.

Thống đốc Gavin Newsom đã ký ban hành đạo luật này vào ngày 10.9. Ông khẳng định rằng sự an toàn của trẻ em phải là trọng tâm trong mọi cuộc thảo luận về công nghệ, đồng thời nhấn mạnh rằng California "sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi các công nghệ không được kiểm soát đặt trẻ em vào tình thế rủi ro".