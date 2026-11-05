Căng thẳng Trung Đông có nguy cơ lan rộng đến châu Âu

“Nếu Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự tại châu Âu, trong đó có Ý và Đức, Iran sẽ phóng tên lửa tấn công các mục tiêu ở châu Âu”, ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc quốc hội Iran tuyên bố, theo Euronews ngày 4.11.

Ông Ardestani cảnh báo Tehran sẽ không bỏ qua việc các nước châu Âu hỗ trợ Washington tấn công Iran. "Trong 2 cuộc chiến trước, chúng ta đã không làm như vậy, nhưng lần này châu Âu sẽ phải chịu hậu quả nếu hỗ trợ Mỹ tấn công Iran", ông nói.

Khi được hỏi về nguy cơ căng thẳng giữa Iran và châu Âu gia tăng, ông Ardestani cho rằng việc cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự trên lãnh thổ đồng nghĩa với việc các nước này đã tham gia vào những cuộc xung đột. Ông khẳng định Iran sẽ nhắm mục tiêu vào mọi căn cứ được sử dụng để tấn công nước này, cũng như "các tài sản vật chất và phi vật chất của các quốc gia hỗ trợ Mỹ".

Trong khi đó, ông Fada Hossein Maleki, một thành viên khác của Ủy ban An ninh Quốc gia Iran, cho biết Tehran đã chuẩn bị phương án và kịch bản mới cho trường hợp xung đột tái diễn. Theo ông, cách tiếp cận này sẽ khiến cả Mỹ và các nước châu Âu bất ngờ.

Các tên lửa đạn đạo của Iran được trưng bày tại Tehran hồi tháng 8.2023 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày 4.11, nhân sự kiện chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ tại Tehran năm 1979, được Iran gọi là "ngày chống lại sự kiêu ngạo toàn cầu", lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố sẽ có "phản ứng ngay lập tức, hiệu quả, không giới hạn về địa lý đối với mọi cấp độ và loại hình đe dọa".

Thông cáo của IRGC dẫn lại những mệnh lệnh được cho là của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei, trong đó yêu cầu cập nhật "ngân hàng mục tiêu" và đưa "các tài sản vật chất và phi vật chất của kẻ thù trong tầm bắn".

Thông điệp cứng rắn của Tehran cũng được thể hiện qua những động thái nhằm vào Đức. Trước các cuộc tuần hành kỉ niệm diễn ra hôm 4.11, những người ủng hộ chính phủ Iran đã treo một biểu ngữ bên ngoài Đại sứ quán Đức tại Tehran với dòng chữ trích dẫn từ Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Mohsen Rezaei: "Châu Âu sẽ phải trả giá vì ủng hộ Israel".

Trong những tuần gần đây, Iran đã triệu tập Đại sứ Đức để phản đối việc Berlin ủng hộ Israel. Hãng Fars cũng cho hay Iran đã cảnh báo Berlin rằng các tài sản quân sự của Đức trong khu vực sẽ bị coi là "mục tiêu phòng thủ hợp pháp" nếu nước này trực tiếp tham gia vào một cuộc đối đầu quân sự với Tehran.

Đại sứ quán Đức tại Tehran và Bộ Ngoại giao Đức chưa đưa ra bình luận về sự việc.

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Trong khi đó, nhật báo Kayhan cho rằng phạm vi mục tiêu tiềm năng của Iran không còn giới hạn ở các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông mà có thể mở rộng đến "trung tâm châu Âu". Tờ báo dẫn một mệnh lệnh được cho là của Lãnh tụ tối cao Iran, trong đó đề cập đến khả năng "phản ứng quân sự không giới hạn về mặt địa lý".

Trên mạng xã hội X, ông Rezaei nhận định phản ứng của Mỹ trước các yêu cầu từ Iran là "không thuyết phục". Ông cho rằng Washington cần đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện do Tehran đưa ra trước khi mở lại eo biển Hormuz.

Về phía Iran, Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hoan nghênh thành công của đảng Dân chủ trước đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc hội Mỹ hôm 3.11. Trong bài đăng trên X, ông Ghalibaf cho rằng người dân Mỹ đã "nói không với xung đột" và Iran ủng hộ thông điệp này.

Về phía Mỹ, khi được hỏi về khả năng có lập trường cứng rắn hơn với Iran, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ cân nhắc và hành động nếu thấy cần thiết.