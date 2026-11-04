Mỹ xác nhận tấn công đảo chiến lược của Iran, Tehran phát thông điệp đe dọa

Tờ First Post ngày 3.11 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội nước này đã tấn công một cơ sở phòng không của Iran trên đảo Qeshm, ngay sau khi công trình hoàn thành. Ông mô tả đây là một “cuộc tấn công nhỏ” và cho biết Washington đã theo dõi quá trình xây dựng cơ sở này trong khoảng 2 tháng.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News, ông Trump nói: “Họ đã xây dựng một cơ sở phòng không... Ngay sau khi nó hoàn thành, chúng ta đã tấn công nó rất hiệu quả vào đêm qua”.

Thông tin trên được đưa ra sau khi xuất hiện các báo cáo về những vụ nổ trên đảo Qeshm, nơi có vị trí chiến lược tại eo biển Hormuz. Một số hãng truyền thông cũng xác định hòn đảo này là mục tiêu trong các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc mít tinh ở Henderson, Nevada (Mỹ) hồi tháng 10.2024 ẢNH: REUTERS

Một số hãng truyền thông dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng chiến dịch này mang tính chất phòng thủ. Theo Đài Fox News, cuộc không kích nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn vào máy bay Mỹ ngày 2.11. Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin các cuộc tấn công là một phần trong chuỗi hoạt động quân sự trước đó chưa được công khai.

Cùng ngày 3.11, thiếu tướng Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, cảnh báo các mục tiêu của Mỹ và Israel đang nằm trong tầm ngắm của Tehran, đồng thời khẳng định lực lượng Iran sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa ở bất cứ đâu trên thế giới.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr, ông Abdollahi nhấn mạnh: “Iran không tìm kiếm chiến tranh và xung đột”. Tuy nhiên, ông cho biết Tehran đã áp dụng chiến lược quyết liệt hơn, liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu mục tiêu và sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa bằng hành động tức thì, mạnh mẽ, không bị giới hạn về địa lý.

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Tại thủ đô Tehran, một số áp phích và biểu ngữ cũng xuất hiện trong ngày 3.11 với nội dung lên án và đe dọa Tổng thống Trump. Đáng chú ý, một biển quảng cáo lớn tại quảng trường Enghelab khắc họa ông Trump đứng sau song sắt, kèm dòng chữ mang nội dung đe dọa tính mạng tổng thống Mỹ, theo AFP.

Một áp phích khác gần đó cũng in hình ông Trump cùng Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Các hình ảnh này xuất hiện trong bối cảnh Tehran cáo buộc Washington cố tình tấn công các mục tiêu dân sự trong cuộc chiến, trong đó có 1 trường học và 1 lễ cưới, khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm phụ nữ và trẻ em.