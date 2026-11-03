Báo The Wall Street Journal dẫn lời giới chức Mỹ nói rằng quân đội nước này “đã thực hiện các đòn tấn công phòng vệ nhằm hạn chế khả năng Iran nhằm vào tàu thương mại”. Chiến dịch được giữ kín để tránh leo thang thành hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Hãng AP dẫn nguồn tin cho hay Mỹ nhắm vào các lực lượng Iran sử dụng tên lửa đất đối không. Trong khi theo Đài Fox News và trang Axios, cuộc không kích của Washington nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn vào một máy bay Mỹ trong ngày 2.11. Giới chức hai nước chưa bình luận chính thức.

Nổ lớn tại đảo Iran, rộ tin Mỹ không kích eo biển Hormuz

Trước đó, IRGC tuyên bố đã thu giữ 2 máy bay không người lái của Mỹ và bắn hạ một chiếc UAV MQ-9. Sự việc diễn ra sát thềm bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng một thỏa thuận với Iran có thể sớm đạt được và khẳng định "sẽ không tấn công Iran sau bầu cử".

Dù vậy, Fox News ngày 3.11 dẫn lời Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ "có thể phải nhắm tới" núi Pickaxe, một cơ sở được cho là tổ hợp hạt nhân ngầm của Iran, nếu hai bên không đạt được thỏa thuận. "Chúng tôi có thể làm điều đó trong một giờ, vào bất cứ khi nào chúng tôi muốn", ông Trump nói.

Ảnh trên cao chụp khu vực đảo Qeshm tại eo biển Hormuz hồi năm 2023

ẢNH: REUTERS

Về phía Tehran, ông Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, tuyên bố "quả bóng đang ở trong sân Mỹ". Ông nhấn mạnh nước này sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong 2 ngày nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và chấm dứt hành động thù địch.

Trong diễn biến liên quan, giá dầu thế giới giảm mạnh trong ngày 2.11, sau khi xuất hiện những tín hiệu lạc quan về thỏa thuận hạ nhiệt xung đột Mỹ - Iran. Theo Đài CNBC, giá dầu thô Brent giảm 7,6% xuống 104,77 USD/thùng.



