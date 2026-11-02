Cướp biển Somalia bắt tàu cá Iran

Hãng AP ngày 1.11 đưa tin Trung tâm an ninh hàng hải Ấn Độ Dương (MSCIO) cho biết cướp biển Somalia đã bắt giữ tàu cá Azini của Iran cùng 23 người trên tàu.

Theo một sĩ quan an ninh hàng hải thuộc Lực lượng cảnh sát hàng hải Puntland, tàu Azini bị cướp biển tấn công ngày 29.10 tại vùng biển giữa 2 thị trấn ven biển Bandar Bayla và Hafun (đông bắc Somalia). Viên sĩ quan cho biết 12 tên cướp biển đã khống chế con tàu, trên đó có 21 thành viên thủy thủ đoàn người Iran và 2 nhân viên an ninh người Somalia.

Trong cảnh báo ngày 31.10, MSCIO cho biết chưa xác định được tình trạng an toàn của thủy thủ đoàn. Trung tâm sau đó cập nhật cảnh báo, nhận định cướp biển có thể sử dụng tàu Azini làm "tàu mẹ", tạo điều kiện cho các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại trong khu vực.

Chiến dịch hải quân Atalanta của Liên minh châu Âu (EU) đang điều tra vụ việc. MSCIO đồng thời kêu gọi các tàu thuyền hoạt động gần đó nâng cao cảnh giác và báo cáo những hoạt động khả nghi.

Một thành viên cướp biển Somalia có vũ trang hồi năm 2010 ẢNH: AFP

Vụ bắt giữ mới nhất diễn ra trong bối cảnh nạn cướp biển Somalia gia tăng trở lại tại vịnh Aden và phía tây Ấn Độ Dương. Tính đến tháng 8, cướp biển đã chiếm giữ 6 tàu thương mại, trong đó một số vụ tấn công xảy ra cách xa bờ biển Somalia. Một trong những tàu bị bắt giữ là tàu chở dầu Sibu 1, bị cướp biển khống chế tại vị trí cách thành phố al-Mukalla (Yemen) khoảng 252 km về phía đông.

Hồi tháng 9, giới chức Puntland cho biết cướp biển đã sát hại 5 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu chở dầu MT Honour 25. Lực lượng an ninh sau đó thu hồi con tàu và bắt giữ 16 nghi phạm liên quan. Trước đó, cướp biển đã chiếm giữ tàu này từ tháng 4.

Sự tái diễn của nạn cướp biển càng làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải hàng hóa tại khu vực vốn đã chịu nhiều gián đoạn do xung đột liên quan đến Iran.

Những gián đoạn này buộc một số tàu phải thay đổi hải trình, kéo dài thời gian vận chuyển và đẩy chi phí thuê tàu chở dầu lên cao. Theo AP, một số chuyến hàng dầu phải chuyển hướng vòng qua châu Phi, khiến hành trình kéo dài thêm tới 1 tháng.

Trong nhiều thập niên qua, các cuộc tuần tra hải quân quốc tế và biện pháp tăng cường an ninh hàng hải đã giúp giảm đáng kể nạn cướp biển Somalia. Tuy nhiên, những vụ bắt giữ gần đây đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền hoạt động ngoài khơi Somalia, quốc gia có đường bờ biển dài ở khu vực chiến lược này.