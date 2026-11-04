Xung đột Iran trước ngã rẽ khó lường

Đài Al Jazeera ngày 3.11 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói việc ngăn chặn một đợt xung đột mới là trách nhiệm ở phía Mỹ, sau khi Tehran gửi tới Washington một phản hồi mà ông mô tả là "xác đáng và hợp lý". Ông Bagher cảnh báo Iran sẵn sàng chiến đấu với "ngón tay đặt trên cò súng" và bất cứ sai sót chiến lược nào của Washington cũng sẽ đẩy binh sĩ Mỹ vào một chiến trường mới.

Bên cạnh đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho hay các bên trung gian đang cố gắng thu hẹp bất đồng giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhận định rằng 2 bên vẫn còn cách rất xa một thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Các thành viên IRGC diễn tập tại một trung tâm huấn luyện ở Tehran hôm 2.11 ẢNH: AP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết kế hoạch chấm dứt xung đột do Iran đưa ra hồi tháng 9 vẫn là trọng tâm của các cuộc thảo luận. Kế hoạch này bao gồm việc Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran, chính quyền Tehran mở lại tuyến đường thủy qua eo biển Hormuz, Mỹ miễn trừ lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, hủy bỏ các biện pháp trừng phạt mới và sau đó tiến hành đàm phán về các vấn đề khác.

Ông Baghaei khẳng định dù kế hoạch có được rút gọn như thế nào đi nữa, lập trường cốt lõi của Iran vẫn không thay đổi. Theo đó, các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này chỉ có thể diễn ra sau khi tất cả các điều kiện mà Iran đặt ra đã được đáp ứng. Ở một góc độ khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho hay nước này và Ả Rập Xê Út đang thảo luận nhằm đạt được các cơ chế an ninh khu vực mới do chính các nước trong khu vực xây dựng, không có sự can dự quân sự từ bên ngoài.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh yêu cầu cốt lõi của mình là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. "Nếu chúng ta để Iran có vũ khí hạt nhân, đất nước này sẽ không bao giờ còn có thể vận hành như trước được nữa. Cả thế giới cũng sẽ trở nên khác biệt hoàn toàn", ông khẳng định. Khi được các phóng viên hỏi liệu có cân nhắc tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ngày 3.11 hay không, chủ nhân Nhà Trắng trả lời: "Không". Điều này trái với những phát biểu trong vài tuần qua, khi ông để ngỏ khả năng tiến hành chiến dịch mới sau cuộc bầu cử.

Liên quan tình hình tại eo biển Hormuz, Hãng IRNA đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ liên tiếp vào tối 2.11 tại đảo Qeshm. AP sau đó dẫn lời một quan chức Mỹ xác nhận lực lượng nước này tiến hành "các cuộc tập kích mang tính phòng thủ" nhắm vào các mục tiêu tại Iran bị cáo buộc "sử dụng tên lửa đất đối không nhằm vào tài sản Mỹ". Truyền thông Mỹ đưa tin cuộc tập kích nhằm đáp trả việc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khai hỏa nhằm vào một máy bay Mỹ tại eo biển Hormuz hôm 2.11. Giới chức Iran chưa chính thức bình luận về diễn biến trên.