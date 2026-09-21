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    Thế giới

    Ông Trump nói Khải hoàn môn tại Washington sẽ là khu phức hợp quân sự

    Vi Trân
    Vi Trân

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết dự án xây dựng Khải hoàn môn tại Washington D.C sẽ là một "khu phức hợp quân sự đẳng cấp cao", có khả năng triển khai máy bay không người lái và lính bắn tỉa, đồng thời là nơi lưu trữ đạn dược.

    Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20.9, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã đồng ý theo "đề nghị mạnh mẽ" từ phía quân đội để chuyển đổi thiết kế ban đầu của công trình cao 250 feet (76 mét) thành một "khu phức hợp quân sự/Khải hoàn môn đẳng cấp cao".

    Một bản sao của Khải hoàn môn mà Tổng thống Donald Trump đề xuất được dựng tại hội chợ ở Washington D.C hồi tháng 7

    ẢNH: AFP

    Công trình này sẽ là nơi bố trí, lưu trữ và cho phép triển khai nhanh chóng số lượng lớn máy bay không người lái cũng như lính bắn tỉa tại khu vực mái và quảng trường, đồng thời là nơi cất giữ một lượng lớn đạn dược dành cho lính bắn tỉa, AP trích dẫn bài đăng cho biết.

    Dự án được đề xuất xây dựng giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Washington D.C và đang chờ cơ quan quản lý phê duyệt để động thổ.

    Lầu Năm Góc cho biết không có thông tin nào khác về dự án ngoài tuyên bố của tổng thống.

    Theo AP, kế hoạch trang bị chức năng quân sự cho Khải hoàn môn là một ví dụ nữa cho thấy ông Trump luôn khẳng định rằng các sáng kiến nhằm làm đẹp Nhà Trắng và thành phố của ông cũng đồng thời phục vụ mục đích phòng thủ. Ông Trump từng gọi phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng là một "khu phức hợp quân sự" và lập luận rằng công trình này cần thiết cho an ninh quốc gia.

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