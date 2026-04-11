Tổng thống Trump muốn xây 'khải hoàn môn' ở Washington

Kết xuất đồ họa về 'Khải hoàn môn' kiểu ông Trump ảnh: Ủy ban Mỹ thuật

CBS News hôm 11.4 đưa tin theo đề xuất, 'khải hoàn môn' của Trump (tên tiếng Anh là Arc de Trump) sẽ cao khoảng 76 m, hơn gấp đôi chiều cao 30 m của Đài tưởng niệm Lincoln nằm bên kia sông Potomac.

Nếu được xây dựng, đây sẽ là khải hoàn môn cao nhất thế giới, đúng như mong muốn của Tổng thống Trump, và cao hơn khoảng 9 m so với công trình Plaza de la República tại Mexico City, thủ đô của Mexico.

Địa điểm xây dựng dự kiến nằm tại một vòng xoay giao thông bên bờ sông Potomac bên phần của bang Virginia, nằm giữa Đài tưởng niệm Lincoln và Nghĩa trang Quốc gia Arlington, trên phần đất về mặt kỹ thuật thuộc địa giới thủ đô Washington.

Bản thiết kế cho thấy hai bên cột khải hoàn sẽ khắc dòng chữ "One Nation Under God" và "Liberty and Justice For All". Tượng Nữ thần Tự do mạ vàng được đặt trên đỉnh công trình, hai bên có hình đại bàng, trong khi khu vực chân đế được bố trí 4 tượng sư tử.

Hãng kiến trúc Harrison Design, trụ sở tại Washington, là bên thực hiện kiến trúc trên.

Vị trí đề xuất xây công trình nằm trên đường bay của sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ảnh: Ủy ban Mỹ thuật

Tổng thống Trump đã tích cực thúc đẩy dự án này, và trong những tháng gần đây liên tục chia sẻ các ý tưởng thiết kế và cho biết công trình được xây dựng "dành cho chính ông". Ông cũng cho hay khải hoàn môn, giống khải hoàn môn ở Paris (Pháp), là công trình kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào chiều tối 10.4 (giờ Mỹ), ông Trump cho biết chính quyền Washington đã chính thức đệ trình hồ sơ và bản kế hoạch lên Ủy ban Mỹ thuật" về đề án xây khải hoàn môn "vĩ đại và đẹp nhất thế giới".

Theo kế hoạch, công trình sẽ được xây dựng dựa trên nguồn vốn đóng góp từ tiền thuế dân. Cụ thể, tài liệu được Văn phòng Quản lý và Ngân sách phê duyệt hồi tháng 9.2025 có khoản chi gồm 2 triệu USD từ quỹ sáng kiến đặc biệt và 13 triệu USD từ quỹ đối ứng "được dành riêng cho dự án khải hoàn môn".