Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thẩm phán Mỹ ra lệnh ngừng việc xây phòng khiêu vũ khổng lồ tại Nhà Trắng

Thụy Miên
01/04/2026 06:58 GMT+7

Công trình xây dựng phòng khiêu vũ tại khu vực Cánh Đông của Nhà Trắng đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục sau phán quyết mới của phía tòa án.

Thẩm phán Mỹ ra lệnh ngừng việc xây phòng khiêu vũ khổng lồ tại Nhà Trắng- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và hình ảnh kết xuất đồ họa về Cánh Đông của Nhà Trắng sau khi được hoàn thiện

ảnh: afp

Trong phán quyết được AFP dẫn lại hôm nay 1.4, thẩm phán Richard Leon của tòa quận tại Washington D.C khẳng định Tổng thống Donald Trump hiện chỉ là "người quản lý" Nhà Trắng, chứ không phải là "chủ sở hữu".

Theo vị thẩm phán, cần phải phải có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ cho việc xây dựng.

Phán quyết được đưa ra sau đơn kiện của Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Lịch sử Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ các công trình lịch sử tại Mỹ.

Trả lời báo chí tại Phòng Bầu dục cùng ngày, Tổng thống Trump phản đối phán quyết của tòa, khẳng định thẩm phán "hoàn toàn sai lầm".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng công trình không cần đến sự phê chuẩn của Quốc hội, đặc biệt khi dự án nhận được sự tài trợ của các mạnh thường quân chứ không phải từ tiền thuế dân. Ông cũng lên mạng xã hội chỉ trích Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Lịch sử Mỹ, gọi tổ chức này là nhóm cánh tả tập hợp toàn những kẻ cực đoan.

Chính quyền liên bang đã nộp đơn kháng cáo chỉ vài giờ sau khi phán quyết được công bố.

Hồi năm ngoái, ông Trump đã gây sốc khi cho xe ủi đất san bằng toàn bộ Cánh Đông lịch sử của Nhà Trắng, viện dẫn lý do cần có một trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn cho nơi này.

Kể từ đó đến nay, ông thường xuyên đề cập đến dự án trong các phát biểu để cập nhật những chi tiết kiến trúc của công trình đang xây dựng.

Với chi phí ước tính ban đầu khoảng 200 triệu USD, con số giờ đây đã tăng lên đến 400 triệu USD sau thời gian triển khai.

Trong phán quyết, thẩm phán Leon cho rằng quyền quyết định dự án phải thuộc về Quốc hội, và cơ quan này cũng phải xem xét cơ chế tài trợ.

Phán quyết cho thời gian hoãn thi hành trong 2 tuần để phía ông Trump có thời gian kháng cáo.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà Trắng Phòng khiêu vũ Tổng thống Trump Quốc hội Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận