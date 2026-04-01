Thẩm phán Mỹ ra lệnh ngừng việc xây phòng khiêu vũ khổng lồ tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và hình ảnh kết xuất đồ họa về Cánh Đông của Nhà Trắng sau khi được hoàn thiện ảnh: afp

Trong phán quyết được AFP dẫn lại hôm nay 1.4, thẩm phán Richard Leon của tòa quận tại Washington D.C khẳng định Tổng thống Donald Trump hiện chỉ là "người quản lý" Nhà Trắng, chứ không phải là "chủ sở hữu".

Theo vị thẩm phán, cần phải phải có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ cho việc xây dựng.

Phán quyết được đưa ra sau đơn kiện của Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Lịch sử Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ các công trình lịch sử tại Mỹ.

Trả lời báo chí tại Phòng Bầu dục cùng ngày, Tổng thống Trump phản đối phán quyết của tòa, khẳng định thẩm phán "hoàn toàn sai lầm".

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng công trình không cần đến sự phê chuẩn của Quốc hội, đặc biệt khi dự án nhận được sự tài trợ của các mạnh thường quân chứ không phải từ tiền thuế dân. Ông cũng lên mạng xã hội chỉ trích Quỹ Quốc gia về Bảo tồn Lịch sử Mỹ, gọi tổ chức này là nhóm cánh tả tập hợp toàn những kẻ cực đoan.

Chính quyền liên bang đã nộp đơn kháng cáo chỉ vài giờ sau khi phán quyết được công bố.

Hồi năm ngoái, ông Trump đã gây sốc khi cho xe ủi đất san bằng toàn bộ Cánh Đông lịch sử của Nhà Trắng, viện dẫn lý do cần có một trung tâm tổ chức sự kiện quy mô lớn cho nơi này.

Kể từ đó đến nay, ông thường xuyên đề cập đến dự án trong các phát biểu để cập nhật những chi tiết kiến trúc của công trình đang xây dựng.

Với chi phí ước tính ban đầu khoảng 200 triệu USD, con số giờ đây đã tăng lên đến 400 triệu USD sau thời gian triển khai.

Trong phán quyết, thẩm phán Leon cho rằng quyền quyết định dự án phải thuộc về Quốc hội, và cơ quan này cũng phải xem xét cơ chế tài trợ.

Phán quyết cho thời gian hoãn thi hành trong 2 tuần để phía ông Trump có thời gian kháng cáo.